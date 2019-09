Belediyeye gelir sağlayacak

Başkan Demirezen, Güneş Enerji Sistemleri projesi için çalışmalara başladıklarını belirterek, belediyenin elektriğini kendisinin üreteceğini anlattı

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, daha rahat ve verimli çalışabilmek için Belediyenin gelirini arttıracak projelere öncelik veriyor. Bu anlamda ilk olarak GES (Güneş Enerjileri Sistemleri) projesi için çalışmalara başlandı. İlçenin batı kesimindeki Yakapınar Mahallesi'ndeki 91 bin metrekare alan proje için kullanılacak. Bu proje hayata geçtiği zaman Bayındır Belediyesi kendi ürettiği elektriği kullanacak, ihtiyaçtan fazlası da satılarak Belediyeye gelir sağlanacak. Böylece sağlanan tasarruf ve elde edilen gelir ile ilçemizin ihtiyacı olan çocuk parkları, düğün salonları gibi hizmetler daha kolay yapılabilecek.

HOLLANDA'YA ÇİÇEK GİDİYOR

Çiçeğin Kenti Bayındır, dünyanın çiçekçilikte tartışmasız merkezi olan Hollanda'ya bile çiçek ihraç eden bir ilçe konumunda. Osmanlı'dan bugüne kadar çiçekçiliğin merkezi olmuş Bayındır her yıl Mayıs ayının başında düzenlenen Çiçek Festivali ile de sektörde önemli bir yere sahip. Bugün Büyükşehirlerin parklarındaki, bulvarların etrafındaki çiçekleri görünce, çiçek denince akıllara hep Bayındır geliyor. Ancak Bayındır sadece çiçekçiliğin değil, tarımsal ve bitkisel üretimin de merkezi olmak istiyor. Günlük 520 ton süt üretilen Bayındır'da, 100 bin büyük baş hayvan bulunuyor. Ayrıca Bayındır 5 milyon adet zeytin ağacı ile bölgenin en çok zeytin ağacına sahip ilçesi. Bu nedenle kurulacak bitkisel, hayvansal ve tarımsal organize sanayi bölgesi ilçenin kalkınmasına büyük katkı sağlayacak. Kurulacak alanda açılacak araştırma merkezleri, laboratuvarlar ile üretim hem daha verimli daha bilimsel yapılabilecek hem de üreticiye birçok kolaylıklar sağlanacak. Bürokratik çalışmaları devam eden Tarımsal Organize Sanayi Bölgesi Bayındır'a çağ atlattıracak bir proje.



150 YATAKLI HASTANE GELİYOR

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'in Bayındır için en önemli çalışması belki de Devlet hastanesi olacak. Yeni hastanenin yerinin belirlenmesi için çalışmalar sürerken hastanenin, 150 yataklı olacağı belirtiliyor. Hastane ile ilgili çalışmalar devam ederken, Çırpı Semti'ne de 112 istasyonu ve sağlık ocağı yapılması da projeler arasında. Zeytinova ve Karaveliler sağlık ocakları da yenileniyor. Çiçek üretiminin ve tarımsal üretiminin yoğun olarak yapıldığı Bayındır eğitimde de söz sahibi olmak istiyor. 5 bölümde eğitim veren Ege Üniversitesi Bayındır Meslek Yüksek Okulu ülkemizdeki tek Çim Alan Tesisi ve Yönetimi bölümüne sahip durumda. Bu bölümden mezun olan öğrenciler Türkiye'deki büyük spor tesislerinde kolaylıkla iş bulabiliyor. Ayrıca Bayındır çevre ilçeler arasındaki en büyük devlet yurduna da sahip. 300 öğrenci kapasiteli yurtta Tire ve Ödemiş'te okuyan öğrenciler de kalabiliyor. Ancak Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen ilçenin eğitim alanındaki bu durumunu daha da yukarı çekip Bayındır'ı bir öğrenci şehri yapmak istiyor. İlçenin ruhuna uygun olarak bir ziraat fakültesi açılması için gerekli çalışmalara başlandı. Demirezen, bunun için yoğun mesai harcıyor. Bir üniversite kurulması için ilçe canla başla çalışıyor.

BAYINDIR'A TÜV TÜRK

Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen, "Son Başbakanımız Sn. Binali Yıldırım'ın Bayındırımızı son ziyareti sırasında müjdelerinden biri de TÜV Türk olmuştur" dedi ve ekledi: "Sanayimizi kalkındıracak olan çok önemli bir hamledir."



TARIMA CAN SUYU

BAYINDIR tam bir tarım kenti. Ova bölgesinde bulunan özellikle Tokatbaşı, Karaveliler gibi mahalleler İzmir'in sebze ihtiyacının büyük çoğunluğunu karşılıyor. Ova bölgelerinde sebze üretimi dışında yılın her mevsimi ürün alınabiliyor. Ova bölgelerinin sulama ihtiyacını karşılayacak Ergenli Barajı, Pınarlı Göleti ve Uladı Barajı'nın çalışmaları devam ediyor. Bu projeler tamamlandığında Bayındır'ın ova bölgesinde sulama sorunu kalmayacak.



İSTİHDAM YARATIYOR

BAYINDIR Belediye Başkanı Uğur Demirezen'in seçim döneminde önemle üzerinde durduğu projelerden biri de Çağrı Merkezi idi. Teknolojinin gelişmesi ile gittikçe küçülen dünyada, şirketlerin müşteri ilişkilerini yönetmek için kullandıkları çağrı merkezleri uygun iş gücü bulunan her yere kurulabilmekte. Bayındır da potansiyel olarak bir çağrı merkezinin ihtiyaçlarını karşılayabilecek bütün özelliklere sahip. Demirezen'in bu Bayındır'a en az 250 kişilik istihdam sağlayacak bir çağrı merkezi kurulması için görüşmeleri devam ediyor.



BAYINDIR, MİLLET BAHÇESİ İLE NEFES ALACAK

CUMHURBAŞKANIMIZ Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın açtığı Millet Bahçelerinden biri de Bayındır'da yapılacak. Bayındır Belediye Başkanı Uğur Demirezen'in önem verdiği projelerden biri olan bu proje ile ilçenin merkezindeki Bayındır Şehir Stadı, yenilenerek kent dışına taşınacak ve yerine Millet Bahçesi açılacak. Millet Bahçesi Bayındır halkının hoşça vakit geçirebileceği, nefes alabileceği bir mekan olarak tasarlanacak. Ayrıca mahallenin altı yine ilçenin ihtiyaçlarından olan kapalı otopark olarak inşa edilecek. Millet Bahçesi içerisinde Çiçeğin Kenti Bayındır'ın ruhuna uygun olarak çiçek müzesi yapılması da planlanıyor.