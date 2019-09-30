Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan konut kredilerinin yapılandırılması ile ilgili önemli açıklama

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, kamu bankalarının konut kredilerini yapılandırması ile ilgili bir açıklama yaptı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yaptıkları faiz indirimlerinin ardından daha yüksek faizlerle konut kredisi kullanmış olan müşterilerinin kredilerini yapılandıracaklarını açıklamasına ilişkin, "Ekonomideki her iyileşmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz. Konut kredisi yenileme imkanı hayırlı olsun." değerlendirmesinde bulundu.