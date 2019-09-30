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İnşaat sektörüne güven arttı

İnşaat sektörüne güven arttı
Giriş Tarihi: 30.9.2019

'nın 'da faizleri düşürmesi ve ardından konut faizlerinde görülen gerileme inşaat sektöründe güven artışını beraberinde getirdi. Temmuz ayından bu yana yüzde 15 artan "", Eylül'de 60,1 ile 13 ayın zirvesine çıktı.

Merkez Bankası'nın Temmuz'da faizleri düşürmesi ve ardından konut faizlerinde görülen gerileme inşaat sektöründe güven artışını beraberinde getirdi. Temmuz ayından bu yana yüzde 15 artan "İnşaat Sektörü Güven Endeksi", Eylül'de 60,1 ile 13 ayın zirvesine çıktı. Son indirimlerin gelecek dönemde sektöre yansıması merakla bekleniyor. Türkiye Müteahhitler Birliği Başkanı Mithat Yenigün, faiz indiriminin inşaat sektörü finansman koşullarında iyileşme sağladığını belirterek, "Bunun artarak sürmesini bekliyoruz" dedi.
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