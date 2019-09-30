İzka’da hedef, doğru projeyle doğru tedarikçiye ulaşmak

İzka Jeneratör Makina Sanayi firma sahibi Emrah Çakırbay, 2020 stratejisini açıklayarak, çok projenin çok iş ve çok kazanç anlamına gelmediğini belirtti

İZMİR'DE 6 yıldır jeneratör, su motorları, bahçe ve tarım makineleri satışı konusunda hizmet veren İzka Jeneratör Makina Sanayi, 2020 stratejisini, doğru proje ile doğru tedarikçiye ulaşmak olarak belirledi. Çok projenin çok iş ve çok kazanç anlamına gelmediğini belirten firma sahibi Emrah Çakırbay, artık daha dikkatli ilerlediklerini vurguladı.

KALİTELİ MALZEME

DİZEL jeneratör grubunda Demir Makine, Fe Power, Tmg Jeneratör ve Genpower, portatif grubunda ise Honda Motor, Vanguard Motor ve Solax ürünlerinin satışını yaptıklarını ifade eden Çakırbay, "Bahçe ve tarım makinalarında ise yüzde 70 oranında yerli firmaları tercih ediyoruz. Çünkü yerli üreticinin daha çok kalkınmasını istiyoruz ve bu nedenle de destek olmaya çalışıyoruz. Çin pazarından biraz daha çekilmeye karar verdik. Ana hedefimiz satış sonrası hizmette daha fazla etkin olmak. Bu kapsamda 1. Sanayi Sitesi'ndeki 80 metrekarelik servis alanımızı, 3 katlı, 500 metrekarelik alana dönüştürdük. Böylelikle ürün satışımızın yanı sıra servis ve yedek parça teminini de sağlıyoruz. Yakın çevreye 2 saat içerisinde ulaşıp arızalara müdahale edebiliyoruz" dedi. 2019'un son çeyreğinden itibaren kesinlikle servisini yapamayacakları hiçbir markayı ve yedek parçayı kendi raflarında bulundurmayacaklarının altını çizen Satış Müdürü Hasan Solak, "İzka Jeneratör olarak servis kısmında yedek parçasını bulamadığımız bütün ürünlerin hepsini mağazamızdan çıkardık. Önceliğimiz 1. sınıf kaliteli malzemeden oluşan ürün gamını kullanan bayiler olması ve bize en az 5 sene yedek parça garantisinin verilebilmesi. Müşterilerimizin en ufak bir arızada bize gelip parçayı tedarik edebilmesini ve işin ustasıyla abi kardeş ortamında diyalog kurabilmesini amaçlıyoruz" dedi.



'TEK FİRMA KALDIK'

İZMİR İnşaatçılar Çarşısı'nda jeneratör ve makine piyasasında hızlı bir kapanış süreci yaşandığını belirten Emrah Çakırbay, "Bu bölgede tek firma biz kaldık. 6 ay içerisinde karşımızdaki 3 ana bayi kapandı. Bu ortamda doğru projeye ulaşabilmek çok önemli. Satış her zaman oluyor ancak asıl önemli olan satış sonrası verilen ticari teminatların yerine getirilip ödemelerin zamanında yapılabilmesi. Bu yüzden adımlarımızı dikkatli atıyoruz" dedi.

ERCAN AKGÜN