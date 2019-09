Sütteki başarısını ete taşıyor

Tire Süt Kooperatifi, bölgenin en modern et işleme tesisini kurup kapasitesini 10 katına çıkarak et ürünlerini de tüketiciye sunmaya devam ediyor

Süt ve süt ürünleriyle, Türkiye'nin en güvenilir markalarından biri haline gelen Tire Süt Kooperatifi, bölgenin en modern et işleme tesisini kurup kapasitesini 10 katına çıkarak et ürünlerini de tüketiciye sunmaya devam ediyor. Üreticinin sadece sütünü değil kesimlik hayvanını da değerlendirmek amacıyla Tire Organize Sanayisinde günlük 30 ton kapasiteli yeni bir Et İşleme Tesisi yaptıklarını dile getiren Kooperatif Başkanı Mahmut Eskiyörük, "Üretici, emeğinin karşılığını alıp para kazanmak istiyor. Tüketici ise uygun fiyata güvenilir ürün almak istiyor. Biz de kooperatif olarak üreticiyle tüketiciyi doğrudan buluşturma misyonuyla her geçen gün üretim kapasitemizi arttırıyoruz. Bunun için yaklaşık 8.000.000 TL yatırım yaparak son teknoloji ile kurduğumuz bölgemizin en modern tesisi olan fabrikamızda; üreticinin besi hayvanlarına değer kazandırıldığı gibi, tüketiciye de güvenilir et ve et ürünleri sunuyoruz" dedi.

YENİ ÜRÜNLER YOLDA

5 yıldan bu yana Tire Şiş Köfte, sucuk ve döner üretimini sürdürdüklerini belirten Eskiyörük, üretim kapasitelerinin 10 kat artmasıyla birlikte yeni ürünlere de gireceklerini belirterek, "Şuana kadar ürettiğimiz et ürünlerini zincir mağazalar ve seçkin şarküteriler vasıtasıyla tüketicilerimize ulaştırdık. ARGE ekibimiz yeni ürünlerle ilgili çalışmalarını tamamlamak üzere. Önümüzdeki günlerde yeni ürünlerimizi de tüketicilerimize sunacağız" dedi.



ÜRETİCİYE DESTEK

TİRE Süt Kooperatifi ortaklarından alınan her havyanın tek tek sağlık testinden geçtiğinin altını çizen Başkan Eskiyörük, şöyle devam etti: "Ortaklarımızın kendi yetiştirdiği yerli erkek hayvanlarını veteriner hekim kontrolünde alıp İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin resmi mezbahanesinde kesimini yaptırıyoruz. Soğuk havalı araçlarla nakil ederek kendi tesisimizde işliyoruz. Sadece ortaklarımıza ait sağlıklı hayvanların etini işliyoruz. Ürünlerimizin direk üreticiden ve yerli malı olması nedeniyle tüketicilerimiz bize sahip çıkıyor. Çünkü biz alıp satmıyoruz, üretip satıyoruz."