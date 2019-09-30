Tesadüfle başladı sektörün öncüsü oldu

Aydın’dan otomobille geçerken gökyüzünde tesadüfen gördüğü buhar sayesinde jeotermalle tanışan işadamı Muharrem Balat, Türkiye’nin ilk özel jeotermal santralini kurdu

Türkiye'nin önde gelen enerji şirketi MB Holding'in Yönetim Kurulu Başkanı Muharrem Balat, başarı hikayesini Yeni Asır Gazetesi'ne anlattı. Jeotermalle tesadüf eseri tanıştığını dile getiren Balat, "Müteahhitlik yaparken ordunun dinlenme tesisleri ihalesi açıldı. İhaleye de 'müteahhit yapacağı yeri görmesi lazım' diye bir şart koymuşlar. Ben de mecburen arabayla Ankara'dan İzmir'e geliyordum. Aydın'dan geçerken koca bir silodan buhar çıktığını gördüm. Arabayı durdurup baktım. Jeotermal kuyudan çıkan sıcak su buharı ilgimi çekti. Jeotermalin nerelerde kullanıldığını araştırdım. Amerika'da jeotermal elektrik üretim santralleri olduğunu gördüm. Yerin altından sıcak su çıkıyor ve bununla elektrik üretiliyor. Bedava olan bir enerji kaynağı. Bunu ülkemiz için değerlendirmeliyiz diyerek yola çıktım" dedi.

70 MEGAVATLIK GÜÇ

Balat, Aydın'da jeotermalin kullanılmasına öncülük ettiğini dile getirerek, "Amerika'ya giderek jeotermal santralleri inceledik. Belli bir tecrübe edindikten sonra 40-50 milyon liralık yatırımla Aydın'da Dora-1 santralini kurduk. Tabi kimse bu işi bilmediğinden bankadan kredi alamıyorduk,

kimse bizimle ortaklığa sıcak bakmıyordu. 'Sudan elektrik mi üretilir?' diyorlardı. Türkiye'nin ilk özel jeotermal santrali Dora-1 2006 yılında faaliyete geçti. Bu santralde üretilen elektriği Gaziantep'teki tekstil fabrikamızda kullandık. Bir kısmını İran'a sattık. Elektrik İdaresi daha sonra bizden elektrik almaya başlayınca ikinci santrali de kurduk. Şu an faaliyette olan 5 adet santralimizin 70 megavat kurulu gücü var. 60 megavatlık enerji üretebiliyoruz. Böyle bir olaya öncülük etmekten mutluyuz" diye konuştu.



GERÇEK BİR PIRLANTA

Temiz enerji kaynağı olan jeotermalin kötülenmesine üzüldüğünü ifade eden Balat, "Re-enjeksiyon yapmayıp kuyuların beslenmesini sağlayamazsanız, 1-2 yıl içinde Amerika'da olduğu gibi santraller hurda haline döner. Jeotermal gerçek bir pırlanta gibidir ama işlemesini bilmek gerekiyor. Bazı işletmelerde bunlar usulüne göre yapılmayınca tarım ürünleri zarar gördü, çiftçi rahatsız oldu. Olumsuz bir ön yargı oluştu. Halbuki jeotermal dünyanın en temiz enerji kaynaklarından. Usulüne göre kullanıldığında hiçbir olumsuz etkisi yoktur. Biz santralin yanındaki bataklığa da sera kurup domates ürettik" dedi.



2 MİLYAR DOLARLIK KATKI

KURDUKLARI santrallerin 2 milyar dolar döviz çıktısını önlediğini ifade eden Balat, "Aydın'daki tecrübemizi Hırvatistan'a da taşıdık. Yurtdışından ülkemize döviz girdisi sağlıyoruz. Bunu ülkemize yatırım olarak değerlendireceğiz" ifadelerini kullandı.

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