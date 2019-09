Tire Süt Kooperatifi’nden et hamlesi

Kooperatif ortaklarından veteriner hekim kontrolünde alınan hayvanları, İzmir Büyükşehir Belediyesi onaylı resmi mezbahanede kestirip hijyenik şartlarda işleyen Tire Süt Kooperatifi, Tire şiş köfte, döner, sucuk üretiyor ve üreticiyle tüketiciyi doğrudan buluşturuyor

Ürün kalitesi ve üretim tekniğiyle T.C. Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı'ndan Güvenilir Gıda Üretimi Ödülü alan Tire Süt Kooperatifi, özellikle son dönemde et ürünlerine gelen yoğun talep nedeniyle yeni bir et işleme tesisinin yapımına başladı. Son teknoloji imkanların kullanılacağı tesis için yapılan çalışmayla kooperatifin et üretim kapasitesinin 5 katına çıkarılması hedefleniyor.

UCUZ ETİN YAHNİSİ YENMEZ

Tire Süt Kooperatifi Başkanı Mahmut Eskiyörük, tüketiciye güvenli gıda sunulmasının en önemli konuların başında geldiğini belirterek şunları söyledi: "Tarım Bakanlığımızın gıda denetimleri yoğun olarak sürüyor ve her geçen gün hile ve tağşiş yapan isimler açıklanıyor ancak gıda teröristleri sürekli yeni yöntemler buluyor. Yenilmesi mümkün olmayan ve insan sağlığına zararlı binlerce maddeyi et adı altında piyasaya sürüyorlar. Günümüzde güvenli gıdaya ulaşmak tüketici için büyük bir sorun haline geldi. Tüketicilerimizi bu gıda teröristlerinden korumak ve daha geniş kitlelere hitap edebilmek için tesisimizi büyütüyoruz. Çünkü kooperatifçiliğin en önemli ilkesi hem üreticiyi hem de tüketiciyi korumaktır. Tire Süt Kooperatifi olarak bu misyonla üreticinin ürününü alıp mamule dönüştürüyoruz ve tüketiciye sunuyoruz" dedi.

TÜKETİCİ İYİ KONTROL ETMELİ

Tüketicilerin aldıkları gıdaların etiketlerini iyi kontrol etmeleri gerektiğine değinen Başkan Eskiyörük, taklit ürünlerden ve nerede kesildiği ve üretildiği belli olmayan mamullerden kaçınmaları gerektiğinin altını çizdi. Özellikle fiyat konusuna aldanılmaması gerektiğini belirten Eskiyörük, "Şuanda gerek kesim fiyatı gerekse 1 kilogram etin maliyeti belli durumdayken bu fiyatın altında ürün satanlar var. Bunu nasıl başardıklarını hep birlikte haberlerde ibretle izliyoruz. Tüketicilerimiz 3-5 lira daha ucuz olsun diye sağlıklarını riske atmamalıdır" dedi.

KORUYUCU VE KATKI MADDESİ YOK

Et ürünlerinin tamamını yerli dana etinden üreten kooperatifin et üretim sürecinde sadece ortaklarının hayvanları alınıyor. Öncelikle veteriner hekim tarafından kontrole alınan hayvanlar, daha sonra mezbahane hekimi tarafından muayeneye tabi tutuluyor. Kesimi işleminin ardından etler, özel soğuk havalı araçlarla tesise naklediyor. Hijyen bariyerli tesiste üretime alınan etler, hiçbir koruyucu ve katkı eklenmeden Tire şiş köfte, döner ve sucuk olarak soğuk zincirde marketlere sevk edilmekte. Tire Süt Kooperatifi kalite ve güvenli gıda üretimiyle bugüne kadar bir çok kurum tarafından ödüle layık görüldü. Kooperatifin tesislerinde ve ürünlerinde yapılan incelemeler sonucunda Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Güvenilir Gıda Üretimi Ödülü, Avrasya Tüketici Derneği Yılın Markası ödülüne, Ege Bölgesi Sanayi Odası İstihdam Yaratma ve Markalaşma Ödülüne, Türkiye Yaşama Dokunanlar Platformu ise Tarım Oskarı Ödülü verdi.



TİRE ŞİŞ KÖFTE ANNELERİN GÖZDESİ OLDU

ET yemekleri içerisinde iki kez işlenerek hazırlanan tek köfte Tire Şiş köfte, dananın özel yerlerinden yapılmaktadır. Özenle seçilen ve iki kez kıyılan et, tam bir gün boyunca bekletiliyor. Bekleme işlemiyle aroması güçlenen et bir kez daha kıyılma işleminden geçiyor.



BU aşamadan sonra kıyma, özel eğitimli şiş köfte ustaları tarafından ısıyı eşit şekilde dağıtan demir şişlere diziliyor. Köfte, önce odun ateşinde ön pişirme işleminden geçiyor. Bir süre dinlendiriliyor ve hiçbir katkı ilave edilmeden otomatik sistemle paketleniyor. Tire Şiş Köfte, tavaya atılmasından sonra bir dakikada hazır duruma geliyor. Şiş Köfte; yoğurt, domates sosuyla servis ediliyor. Tire Şiş Köfte, hızlı hazırlanışı, doğallığı ve lezzetiyle çalışan annelerin en çok tercih ettiği yemeklerin başında geliyor.