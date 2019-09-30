Turizmin nabzı Travel Turkey İzmir’de

TURİZM sektörünü her mevsim canlı tutan Travel Turkey İzmir Fuarı, 5-7 Aralık 2019 tarihleri arasında kapılarını 13'üncü kez açmaya hazırlanıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve İZFAŞ ortaklığıyla düzenlenen fuar, 2020 turizmine katkı sağlayacak.

TURİZM sektörünü her mevsim canlı tutan Travel Turkey İzmir Fuarı, 5-7 Aralık 2019 tarihleri arasında kapılarını 13'üncü kez açmaya hazırlanıyor. T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı himayesinde, İzmir Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde, Türkiye Seyahat Acentaları Birliği (TÜRSAB) ve İZFAŞ ortaklığıyla düzenlenen fuar, 2020 turizmine katkı sağlayacak.

SEKTÖRE YENİ ALTERNATİF

Geliştirdiği konseptler ile turizm sektöründeki ihtiyaçlarına cevap veren fuarda bu yıl son yıllarda yoğun talep gören "Alternatif Turizm" ile ilgili özel bir konsept oluşturulacak. Kitlesel ve sosyal-kültürel turizme yeni bir bakış açısı getiren, bireysel tüketimin ön planda olduğu, turistik destinasyonların spesifik bir takım özelliklerinden dolayı tercih edilen Alternatif Turizm, fuara yeni bir bakış açısı getirecek. Geçen yıl fuarda seyahat teknoloji firmalarının katılımıyla ilk defa oluşturulan ve büyük ilgi gören "ttitech" Seyahat Teknolojileri Özel Bölümü de bu yıl daha fazla firmanın katılımına ev sahipliği yapmaya hazırlanıyor.



FUARDA bu yıl "İzmir Sokakları" adı altında özel bir alan yer alacak. İzmir çatısı altında ilçe belediyelerinin yer alacağı alanda İzmir'in doğal, tarihi, kültürel, gastronomik değerleri sektörün tüm bileşenlerine tanıtılacak.