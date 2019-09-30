Türk girişimcilere e-vatandaşlık yolu

Estonya’nın ‘e-Residency’ (e-vatandaşlık) programı Türk girişimcilere 500 milyonluk nüfusa sahip Avrupa Birliği’nin kapıları açıyor. Bu sayede AB iş dünyasına katılabiliyorsunuz

Estonya Cumhuriyeti e-Oturum Programı'nın Halkla İlişkiler Yöneticisi Arnaud Castaignet, Yeni Asır'a ülkesinin AB üyesi olmayan ülke vatandaşlarına sunduğu hizmeti anlattı. Şimdiye kadar 2 bin Türk vatandaşının resmi dijital kimlik sahibi olduğunu söyleyen Castaignet, "Başlangıç döneminde 20 katılımcıya ulaşabildiğimiz İstanbul'da atölye çalışması düzenledik. Şimdi çok sayıda atölye çalışması düzenliyoruz" dedi.

GİRİŞİMCİ TÜRKLER

Türklerin girişimci bir ruha sahip olduğunu dile getiren Castaignet, "Türkiye'nin girişim ortamı dünyanın en etkili topluluklarından biri. Türkiye'de şirket kurmuş ve artık yurt dışına da işlerini açmak isteyen kişilerden oluşuyorlar. Türk girişimcilerle anlaşmak çok kolay. Çünkü her biri son derece pragmatikler ve şirketlerini kurmaya karar vermeden önce somut iş fikirleriyle ilgili cevaplar almak istiyorlar" diye konuştu. E-Residency sahiplerine verilen dijital kimlik kartı ile girişimcilerin Estonya'nın e-Hizmetlerine erişim sağlayabildiğini de vurgulayan Arnaud Castaignet, "Dijital doğrulama ve belgelerin dijital imzalanması imkanları var. Dijital imza ve doğrulama, Estonya'da ve tarafların aralarında anlaşmaları koşuluyla dünyanın her yerinde ıslak imza ve şahsen kimlik ibraz etme geçerliğine sahip" ifadelerini kullardı.



BAŞVURU İÇİN YAPILMASI GEREKENLER

ESTONYA'DA şirket kurmak isteyen girişimcilerin dijital kimlik alabilmesi için e-resident.gov.ee adresine girerek başvuru formunu doldurmaları gerekiyor. Akabinde başvuru sebebi belirtilerek 100 avro işlem ücreti ödeniyor. Başvuru onaylandıktan sonra belirtmiş olunan merkeze giderek kimlik ibraz etmek, parmak izi vermek ve e-Residency programı içindeki e-Kimliği almak gerekiyor. 2 aylık bir sürecin ardından girişimciler şirket tescili için de 190 avro ödüyor.



TÜRKİYE'DEN KURULAN 500 ŞİRKET VAR

En hızlı büyüyen pazar olan Türkiye'den e-Residency yoluyla kurulan şirket sayısı ise 500'ü geçti. Türkiye e-Oturum nüfusu olarak 12. sırada iken kurulan şirket olarak ise 4. sırada yer alıyor.

ERMAN AZAR