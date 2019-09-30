‘Verimli topraklar için projeler üretmeliyiz’

Ödemiş Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş ülkenin en verimli topraklarının imkanlarının değerlendirilmesi gerektiğini ifade etti

ÖDEMİŞ Ticaret Odası Başkanı Rıfat Eriş, Küçük Menderes Ovası'nın dünyanın en verimli topraklarından biri olduğuna dikkat çekerek, ovaya gereken önemin verilmediğini dile getirmiştir. Bölgede üretilen tarımsal ürünlerin ve hayvancılığın hatırı sayılır düzeyde yüksek olduğunu belirten Eriş, "Küçük Menderes Ovası'nda ve Türkiye genelinde Ödemiş, Beydağ ve Kiraz'da yapılanlar yeteri kadar anlatılamıyor. İzmir'in en doğusunda yer alan Ödemiş, Kiraz ve Beydağ ilçelerinin yaşamı tarım ve hayvancılık üzerine kurulu ve kendi içinde farklı bir yaşantısı var.

BÖLGEYE UYGUN OLMALI

İZMİR'İN asıl yaşantısı olan turizm, ticaret ve liman yapısından ayrı. Bu nedenle İzmir için düşünülen projeler maalesef Ödemiş, Kiraz ve Beydağ Bölgeleri için çok da etkisi yok. Bu bölgelerimizin yapılarına uygun projeler geliştirilerek, ülkenin en verimli topraklarının imkanlarını değerlendirmemiz gerektiğini ifade etti. "Ödemiş için; özellikle son zamanlarda tamamlanan ve tamamlanmakta olan barajlar çok önemlidir. Son yıllarda yer altı su kaynaklarında belirgin şekilde su seviyesinin düştüğü ve yer altı su kaynaklarımızın her gecen gün daha da aşağıya çekildiği gözlemlenmekte" diyen Eriş, "Bundan 30 sene önce tulumbayla 7-10 metrelerden su çıkarılırken, bugün gelinen noktada 200 m yerin altından su çıkarılmakta. Bu durum verimli topraklarımız için çok büyük bır tehdit oluşturuyor. BAZI bölgelerde tamamen su bittiği için özellikle yaz aylarında çiftçilerimiz tarlalarını kullanamaz hale geldi. Barajların sulama kanallarının biran evvel faaliyete geçerek sulamada kullanılması gerekiyor. Dünyanın en verimli arazisinin çölleşme ile karşı karşıya kaldığı bu durumdan kurtulması için tedbirleri biran evvel almak gerekiyor" dedi.



ÜRETİCİLERE YOL GÖSTERİYORUZ

SON zamanlarda ürünlerdeki maliyetlerin arttığı da sözlerine ekleyen Eriş, "Artan bu maliyetler düşünüldüğünde ihracat zorunluluk haline gelmiş durumda ve azalan kar marji karşısında iyi bir çıkış kapısı olarak görülmekte. BİZLER Ödemiş Ticaret Odası olarak kurumumuzda açılan İhracat Destek Birimi ile üyelerimize ihracat konusunda yol gösterici olmaya başladık. Şu anda bizim istediğimiz sadece üyelerimizin ihracat yapmak istemesi ve bize başvurmasıdır" dedi.