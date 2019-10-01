Altın fiyatları bugüne nasıl başladı? Altın fiyatları güçlenen doların baskısıyla yaklaşık iki ayın en düşük seviyesini gördü. Altın yatırımcısı altın fiyatlarındaki gelişmeleri yakından takip ediyor. Peki çeyrek altın, yarım altın bugün ne kadar? İşte 1 Ekim Salı altın fiyatları...
Altın fiyatları yeni güne nasıl başladı? Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 270,10 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270,30 liradan, bin 780 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 801 liradan, 246 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 250 liradan, bin 740 liradan alınan tam altın bin 760 liradan, 870 liradan alınan yarım altın 880 liradan ve 435 liradan alınan çeyrek altın 440 liradan satıldı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 1 Ekim Salı altın fiyatları...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 266,01 TL
SATIŞ: 266,07 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 430,76 TL
SATIŞ: 440,52 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 858,83 TL
SATIŞ: 881,05 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.723,04 TL
SATIŞ: 1.756,71 TL
ALIŞ: 1.723,04 TL
SATIŞ: 1.756,71 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.785,00 TL
SATIŞ: 1.812,00 TL
ALIŞ: 1.785,00 TL
SATIŞ: 1.812,00 TL
Altın fiyatları ne kadar? 1 Ekim Salı gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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