Çalıntı kartla alışverişte banka ve işyeri sorumlu

Yargıtaydan çalınan kredi kartlarıyla ilgili bir emsal karar daha geldi. Alınan bilgiye göre, bindiği toplu taşıma aracında kimliği belirsiz yankesici tarafından kredi kartı çalınan tüketici, çalınan kartla alışveriş yapılmasından bankanın sorumlu olduğunu belirterek mahkemenin yolunu tuttu.

Yargıtaydan çalınan kredi kartlarıyla ilgili bir emsal karar daha geldi. Alınan bilgiye göre, bindiği toplu taşıma aracında kimliği belirsiz yankesici tarafından kredi kartı çalınan tüketici, çalınan kartla alışveriş yapılmasından bankanın sorumlu olduğunu belirterek mahkemenin yolunu tuttu. Tam 14 senedir bitmeyen davaya müdahil olan Yargıtay Hukuk Genel Kurulu, tüketicilerin sır niteliğindeki bilgilerine sahip bankaların güvenilir kurumlar olduğunu ve bu güven duygusunun zedelenmemesi gerektiğine hükmetti. Kurul, çalıntı kartla alışveriş yapılmasında hem bankanın, hem de pos cihazının kullanıldığı işyeri sahibinin sorumlu olduğuna karar verdi.

KUSUR ATFEDİLEMEZ

Kararda, "Davacıya atfedilebilecek kusur bulunmamaktadır. Bankanın sorumluluğunun bulunmadığı gerekçesi ile maddi tazminat talebinin reddine karar verilmesi hukuka aykırıdır. Kararın bozulmasına oy birliği ile karar verilmiştir" denildi.