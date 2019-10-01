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Haberler > Ekonomi > Dolar ve euro ne kadar? 1 Ekim Salı döviz kuru...

ne kadar? 1 Ekim Salı kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 1 Ekim Salı döviz kuru...

01.10.2019, 09:21

fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. yatırımcısı dolar ve euro fiyatındaki son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 1 Ekim Salı ...

Dolar düştü mü? Euro ne kadar? soruları döviz yatırımcısı tarafından merak ediliyor. Dolar ve euro fiyatında yaşanan dalgalanmalar yakından takip ediliyor. Dolar yükseldi mi? Euro bugün ne kadar? soruları araştırılıyor. İşte 1 Ekim Salı döviz kuru...

DOLAR NE KADAR?
ALIŞ: 5,6553 TL
SATIŞ: 5,6590 TL

EURO NE KADAR?
ALIŞ: 5,6590 TL
SATIŞ: 6,1604 TL

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