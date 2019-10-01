Dolar ve euro ne kadar? 1 Ekim Salı döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Döviz yatırımcısı dolar ve euro fiyatındaki son dakika gelişmelerini yakından takip ediyor. Peki dolar ve euro bugün ne kadar? İşte 1 Ekim Salı döviz kuru...