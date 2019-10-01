Kredi müjdeleri sürüyor

Merkez Bankası’nın üst üste faiz indirimi hamlelerinin ardından kredi faizlerinde yaşanan indirimler piyasayı canlandırdı. Konut kredisi başvuruları 3 kat artarken, son olarak 3 kamu bankası önceki konut kredilerini de düşük faizden yapılandıracağını müjdeledi

Politika faizinde yapılan indirim kararıyla bankaların kredi faizlerinde indirim kararı alması, konut almak için kredi indirimi bekleyenleri harekete geçirdi. Faiz indirimlerinin açıklanmasıyla birlikte online kredi başvuruları %300 artarken, her gün 200 bin kişi bankaların kredi faiz oranlarını internet üzerinden karşılaştırıyor. Kullanıcıların konut kredisinde en çok talep ettiği tutar 125.000 TL, ortalama vade süresi ise 8,5 yıl. Konut kredisi başvurusu yapanların %71'i evliyken, başvuruların %80'i erkekler tarafından yapılıyor.



YAPILANDIRMA İMKANI



Öte yandan 3 kamu bankasından bir müjde daha geldi. Yapılan ortak açıklamada, Ağustos ayında konut kredisi faizlerinin 0.99'a çekildiği hatırlatılarak, "Bu indirimden önce Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'tan konut kredisi kullanmış ve mevcut kredi bakiyesi 500.000 TL'nin altında olan müşterilerine, talep etmeleri halinde kredilerini aylık %0,99 faiz oranıyla yenileme imkanı sağlanacaktır. 500.000 TL üzerinde kredi borcu bulunanların ise bankaların bu tutarlar için uyguladıkları cari faiz oranlarından, kredileri yenilenebilecektir" denildi. Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak da konuyla ilgili sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Ekonomideki her gelişmeyi vatandaşlarımıza yansıtmaya devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.