Altın fiyatları ne kadar? 2 Ekim gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın fiyatları, dün fiyatların %1'e kadar yükselmesi sonucunda yatırımcıların kar realizasyonuna gitmeleriyle hafif düşse de zayıf gelen ABD imalat verisi düşüşü sınırladı. Peki çeyrek altın bugün ne kadar? Yarım altın ne kadar? İşte 2 Ekim Çarşamba altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 270,60 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 270,80 liradan, bin 784 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 805 liradan, 247 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 251 liradan, bin 743 liradan alınan tam altın bin 763 liradan, 871 liradan alınan yarım altın 881 liradan ve 436 liradan alınan çeyrek altın 441 liradan satıldı. Peki altın fiyatları bugüne nasıl başladı? İşte 2 Ekim Çarşamba altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 271,75 TL

SATIŞ: 271,80 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 434,42 TL

SATIŞ: 444,27 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 866,13 TL

SATIŞ: 888,54 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.737,70 TL

SATIŞ: 1.771,65 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.799,00 TL

SATIŞ: 1.826,00 TL