Araç satışları tavan yaptı

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank’ın yerli üretime özel taşıt kredisi paketleri tüketiciye sunuldu. 3 kamu bankası, anlaşmalı markalardan araç alana yüzde 0.49’a varan faizlerle kredi verecek

Merkez Bankası'nın attığı faiz indirimi adımları meyvelerini vermeye başlarken, otomotiv sektöründe de büyük hareketlilik başladı. Kredi faizlerini indiren bankalar, otomotiv için de özel taşıt kredisi paketi hazırladı. Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank, Türkiye'de üretim yapan otomotiv markaları ile işbirliği yaptı. Hazırlanan paketler kapsamında, fiyatı 50-120 bin TL arasında bulunan sıfır kilometre binek araçlarda 18-36 ay vade için aylık faiz oranı yüzde 0.49- 0.69 bandında uygulanacak.



TİCARİ ARAÇ DA VAR



Fiyatı 72-120 bin TL arasında değişen sıfır kilometre ticari araçlarda ise 30-60 ay vadeli kredi aylık yüzde 0.49-0.69 faiz oranı ile kullanılabilecek. Kampanya öncesinde yerli otomobillerde kredi faiz oranı aylık 1.40 seviyelerindeydi. Taşıt sahibi olmak isteyen müşterilere uygun koşullar ile finansman sağlanmakla birlikte kampanya otomotiv sektörüne de önemli bir hareketlilik getirdi. İlk gün anlaşmalı markaların satış ofislerinde büyük yoğunluk yaşandı.



REKOR BEKLENİYOR



Bankalar binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, ticari araçlarda da Fiat, Ford, Isuzu, Karsan ve Temsa ile işbirliği yaptığını açıkladı. Daha sonra bu markalara BMC ve Otokar da katıldı. Bu dev markaların ürünlerinde cazip faizlerle uygun kredi koşullarını gören vatandaşlar, harekete geçti. Firma yetkilileri, telefonlara yetişemez hale geldiklerini belirterek, "Vatandaşlar ellerini çabuk tutmak istiyor. Bazı binek araçlara büyük talep var. Yıl sonuna kadar sürecek kampanyada yeni rekor bekliyoruz" ifadelerini kullandı.



ANLAŞMALI FİRMALAR



- Binek Araçlar: Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais

- Ticari Araçlar: Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, BMC, Otokar



ÖRNEK KREDİ



- Tutar: 50 bin lira

- Vade: 36 ay

- Taksit: 1545 lira

- Faiz oranı: %0.49

- Yıllık maliyet: %7.66