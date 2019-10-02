Dolar ve euro ne kadar? 2 Ekim Çarşamba döviz kuru...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Döviz yatırımcısı döviz kurundaki dalgalanmaları araştırıyor. Peki dolar fiyatları bugün ne kadar? Euro güne nasıl başladı? İşte 2 Ekim Çarşamba döviz kuru...