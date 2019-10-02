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Dolar ve euro ne kadar? 2 Ekim Çarşamba kuru...

Dolar ve euro ne kadar? 2 Ekim Çarşamba döviz kuru...

02.10.2019, 09:32

Dolar ve euro fiyatında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. yatırımcısı döviz kurundaki dalgalanmaları araştırıyor. Peki dolar fiyatları bugün ne kadar? Euro güne nasıl başladı? İşte 2 Ekim Çarşamba ...

Dolar ve euro güne nasıl başladı? Dün iki yılın zirvesini gören dolar, ABD'de zayıf imalat verisinin ardından ABD ekonomisinin yavaşladığı endişeleri ve faiz indirimlerinin devam edeceği beklentilerinden dolayı geriledikten sonra bugün yatay seyretti. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 2 Ekim Çarşamba döviz kuru...

DOLAR NE KADAR?
ALIŞ: 5,7358 TL
SATIŞ: 5,7397 TL

EURO NE KADAR?
ALIŞ: 6,2691 TL
SATIŞ: 6,2738 TL

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