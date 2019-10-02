Ek hesap faizleri düştü!

Faizlerde indirim rüzgarı devam ediyor. Konut, ihtiyaç ve otomobil kredisindeki indirimler piyasayı hareketlendirirken, kredi kartında yeni faiz oranları da dün uygulamaya alındı. İşte Takvim Gazetesi’nin 2 Ekim 2019 tarihli ekonomi sayfalarında yer alan bazı haberler…

Faizlerde indirim rüzgarı devam ediyor. Konut, ihtiyaç ve otomobil kredisindeki indirimler piyasayı hareketlendirirken, kredi kartında yeni faiz oranları da dün uygulamaya alındı. Türk Lirası cinsinden kredi kartı işlemlerinde uygulanacak aylık azami akdi faiz oranı yüzde 2'den yüzde 1.60'a indi. Bankalar, kredili mevduat hesabı (KMH) faizlerini de yüzde 1.60'a çekti. Ancak uzmanlar, kredili mevduat hesabını kullanacaklara "Faiz günlük işliyor, dikkat" uyarısı yapıyor.



ASELSAN'DA YÖNETİCİLİKLER SADELEŞTİ

ASELSAN, ilk 9 aylık dönemde bin 134 kişilik yeni istihdam sağladı. Organizasyonel yapıyı daha verimli kılmak ve karar alma süreçlerini hızlandırmak amacıyla yönetici pozisyonlarında sadeleştirmeye gidildi. Alınan karar doğrultusunda 20 yönetici emekliye ayrıldı.



FİNANSIN ZİRVESİ

İstanbul Finans Zirvesi (IFS 2019) 9-10 Ekim 2019 tarihlerinde İstanbul'da 10. kez toplanıyor. İstanbul Swissotel The Bosphorus'ta düzenlenecek olan IFS 2019 yine finans ve ekonomi dünyasının liderlerini ağırlıyor. Zirve'nin bu yıl ana teması 'Finansal Metamorfoz ve Geleceğe Dönüş' olarak belirlendi.



YATIRIMCIYA ÖDÜL

Kocaeli Sanayi Odası (KSO), Marmara Bölgesi'nin başarılı sanayi kuruluşlarını artık gelenekselleşen 'Sektörel Performans Değerlendirme Ödülleri' ile bu yıl 12'nci kez ödüllendirmeye hazırlanıyor. KSO Başkanı Ayhan Zeytinoğlu, "Her yıl katılım artıyor. 2016'da toplam başvuru sayısı 117 iken, 2018 senesinde 136'ya yükseldi" dedi.



ELEKTRONİK SİGARAYA YASAK GELİYOR

Sağlık Bakanın Fahrettin Koca, Başkan Erdoğan'ın 'sigarayla ilgili köklü değişiklikler getiriyoruz' dediği düzenlemelerin detaylarını paylaştı: Kapalı alan tanımını şekillendiriyoruz. Yarı açık ve kapalı alan istismar ediliyor. Nargileyi de bir tütün ürünü aynı kapsamda ele alıyoruz. Elektronik sigara ülkeye girişi dahil olmak üzere yasaklı hale gelecek. Üzerinde yasal düzenleme çalışması yapıyoruz..