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operatörlerine ‘kapasite’ talimatı

GSM operatörlerine ‘kapasite’ talimatı
Giriş Tarihi: 2.10.2019

26 Eylül'de yaşanan 5.8'lik depreminin ardından bir operatöründe ortaya çıkan aksaklık nedeniyle erişim sıkıntısı yaşanması üzerine çalışma başlatıldı.

26 Eylül'de yaşanan 5.8'lik İstanbul depreminin ardından bir GSM operatöründe ortaya çıkan aksaklık nedeniyle erişim sıkıntısı yaşanması üzerine çalışma başlatıldı. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Cahit Turhan, benzer sorunların bir daha yaşanmaması için harekete geçildiğini kaydetti. Deprem sonrasında çok yoğun çapta arama trafiği yaşandığını anımsatarak, "Söz konusu doğal afet durumlarında sadece ülkemizde değil, tüm dünyada bu tür kesintiler yaşanmakta. Buna karşın tüm GSM operatörleriyle görüşülerek kapasitenin artırılması dahil ne gerekiyorsa yapılması talimatı da verildi. 3 operatörün toplam 118 milyon kişinin aynı anda haberleşme kapasitesi var. Bu kapasite 175 milyona çıkarılacak. Kısa süre içinde bu kapasiteye ulaşılması hedefleniyor" dedi.

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