‘İyi yönetim yatırım çeker’

Geçtiğimiz Mart ayında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen İzmirli iş insanı Feyyaz Ünal, kurumsal yönetimin şirketler ve Türkiye için önemi ile TKYD'nin bu alandaki faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu.

Geçtiğimiz Mart ayında Türkiye Kurumsal Yönetim Derneği (TKYD) Yönetim Kurulu Başkanlığı'na seçilen İzmirli iş insanı Feyyaz Ünal, kurumsal yönetimin şirketler ve Türkiye için önemi ile TKYD'nin bu alandaki faaliyetleri hakkında açıklamalarda bulundu. Kurumsal yönetim yapısının sağlam temellere oturtulmasının tek tek şirketlere değil, ülkenin tamamına büyük fayda sağladığını belirten Ünal, "İyi yönetim iyi yatırım çeker. Düzgün işleyen bir kurumsal yönetim yapısı, tüm dünyada yatırımcıların şirkete duyduğu güveni, yatırım girişlerini, şirketlerin ve sermaye piyasalarının rekabet gücünü önemli ölçüde artırır. Bu doğrultuda, ihracatçı birlikleri ve sanayi odaları ile yaptığımız toplantılarla ülkemizde kurumsal yönetim konusundaki farkındalığı ve iyi uygulamaları artırmayı hedefliyoruz" diye konuştu.

ERCAN AKGÜN