Ödenmeyen aidat evinizi elinizden alabilir

Apartmanlarda ortak kullanım alanları, sosyal olanaklar, apartman görevlisi ve güvenlik gibi giderler için her daire aylık aidat ödemek zorunda. Bu aylık zorunlu gideri ödemeyen daire sahipleri, evlerinden olabiliyor.

Apartmanlarda ortak kullanım alanları, sosyal olanaklar, apartman görevlisi ve güvenlik gibi giderler için her daire aylık aidat ödemek zorunda. Bu aidatların en önemli gider kalemi ise güvenlik. Bazı sitelerde aidatlar, kışlık ısınma masraflarıyla birleşince adeta ev kirası fiyatına geliyor. Bu nedenle ev alacak ya da kiralayacak olanlar, ilk olarak aidatın ne kadar olduğunu soruyor. Ancak apartman ya da site aidatını hafife almamak gerekiyor. Bu aylık zorunlu gideri ödemeyen daire sahipleri, evlerinden olabiliyor.



KANUNDA ZORUNLU



Kat mülkiyet kanunu ve borçlar kanuna göre apartmanda yaşayan kiracılar veya kat malikleri giderlere ortak olarak katılmak zorunda. Demirbaş giderleri kat malikinden alınırken, diğer güncel giderler kiracıdan talep ediliyor. Bu aidatların ödenmemesi durumunda ise kat malikleri kanunu çeşitli yaptırımları da beraberinde getiriyor. Gider veya avans payını ödemeyen kat maliki hakkında, diğer kat maliklerinden her biri veya yönetici tarafından dava açılabiliyor ve icra takibi yapılabiliyor. Üstelik aylık yüzde 5 faiz de buna dahil. Kiracının aidatını ödememesinden ise yine kat maliki sorumlu tutuluyor.