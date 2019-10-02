  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu alacaklarında gecikme zammı yüzde 2.0 olacak

'de yayımlandı! Kamu alacaklarında gecikme zammı yüzde 2.0 olacak

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu alacaklarında gecikme zammı yüzde 2.0 olacak

02.10.2019, 08:57

'nin bugünkü sayısı yayımlandı. 'nda, kamu alacaklarının tahsilinde gecikme zammı yüzde 2.0 olarak belirlendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Cumhurbaşkanı Kararı'nda, "6183 Sayılı Amme Alacaklarının Tahsil Usulü Hakkında Kanun'un 51. maddesinin birinci fıkrasında yer alan gecikme zammı oranının, her ay için ayrı ayrı uygulanmak üzere yüzde 2.0 olarak belirlenmesine, 6183 sayılı Kanun'un mezkür maddesi gereğince karar verilmiştir" denildi.


haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Resmi Gazete'de yayımlandı! Kamu alacaklarında gecikme zammı yüzde 2.0 olacak haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN