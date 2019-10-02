‘Yapıların sağlamlığı gözden geçirilmeli’

EBSO eylül ayı olağan meclis toplantısı Başkan Ender Yorgancılar ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Başkan Yorgancılar, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak yaşanan depremlerden ders alınması gerektiğini vurguladı.

EBSO eylül ayı olağan meclis toplantısı Başkan Ender Yorgancılar ve meclis üyelerinin katılımıyla gerçekleşti. Sanayicilerin ekonomik gündemi değerlendirdiği toplantıda aynı zamanda EBSO Meclis Üyesi olan Türkiye Kurumsal Yönetişim Derneği Başkanı Feyyaz Ünal da bir sunum yaptı. Başkan Yorgancılar, Türkiye'nin bir deprem ülkesi olduğunu hatırlatarak yaşanan depremlerden ders alınması gerektiğini vurguladı. Deprem riskinin hep bulunduğunu belirten Yorgancılar, başta okullar olmak üzere tüm yapıların sağlamlığının gözden geçirilmesi gerektiğini savundu.

METİN BURMALI