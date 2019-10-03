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Bakan Albayrak’tan paylaşımı: Sonunda kazanacağız

Bakan Albayrak’tan enflasyon paylaşımı: Sonunda kazanacağız

03.10.2019, 11:56

, sosyal medya üzerinden rakamlarına ilişkin paylaşımlarda bulundu. Albayrak, "Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Gece gündüz demeden çalışacak ve #" diye yazdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden bugün açıklanan enflasyon verilerine ilişkin paylaşımlarda bulundu.

Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:

"Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda %5 seviyesine adım adım ilerlemek.

Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Gece gündüz demeden çalışacak ve #SonundaKazanacağız"

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