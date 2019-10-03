Bakan Albayrak’tan enflasyon paylaşımı: Sonunda kazanacağız

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya üzerinden enflasyon rakamlarına ilişkin paylaşımlarda bulundu. Albayrak, "Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Gece gündüz demeden çalışacak ve #SonundaKazanacağız" diye yazdı.

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden bugün açıklanan enflasyon verilerine ilişkin paylaşımlarda bulundu. Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı: "Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda %5 seviyesine adım adım ilerlemek. Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Gece gündüz demeden çalışacak ve #SonundaKazanacağız"



