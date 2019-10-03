Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, sosyal medya üzerinden enflasyon rakamlarına ilişkin paylaşımlarda bulundu. Albayrak, "Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Gece gündüz demeden çalışacak ve #SonundaKazanacağız" diye yazdı.
Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, Twitter üzerinden bugün açıklanan enflasyon verilerine ilişkin paylaşımlarda bulundu.
Bakan Albayrak şu ifadeleri kullandı:
"Ekonomide arzu ettiğimiz seviyeye ulaşmak için şimdi yeni hedefimiz bu kazanımları koruyarak, enflasyonda %5 seviyesine adım adım ilerlemek.
Enflasyonda ve cari dengedeki bu başarıyı, ekonominin tüm alanlarına taşıyacağız. Gece gündüz demeden çalışacak ve #SonundaKazanacağız"
Bakan Albayrak’tan enflasyon paylaşımı: Sonunda kazanacağız haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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