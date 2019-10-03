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Eylül ayı ihracatı yüzde 15,7 arttı

Eylül ayı ihracatı yüzde 15,7 arttı
Giriş Tarihi: 3.10.2019

, Eylül ayı rakamlarını Mersin'de düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Pekcan, geçen sene Eylül ayında ihracatın yüzde 22,7'lik artışla en yüksek artışı gerçekleştirdiğini anımsattı

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Eylül ayı ihracat rakamlarını Mersin'de düzenlenen basın toplantısıyla açıkladı. Pekcan, geçen sene Eylül ayında ihracatın yüzde 22,7'lik artışla en yüksek artışı gerçekleştirdiğini anımsatarak, "Bu sene onu yakaladık ve biraz da geçtik. Eylül ayı ihracat rakamımız 15 milyar 220 milyon dolar oldu. Bu rakam geçen ayki ihracat rakamımızın yüzde 15,7 üzerinde. İlk 9 aydaki ihracatımız da yüzde 2,56 artışla 132 milyar 505 milyon dolara ulaştı. Eylül ayında ithalatımız ise yüzde 0,15 artışla 16 milyar 961 milyon dolar oldu" dedi.

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