  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Folkart’tan İzmir'e 1,5 milyarlık yatırım

Folkart’tan 'e 1,5 milyarlık yatırım

Folkart’tan İzmir'e 1,5 milyarlık yatırım
Giriş Tarihi: 3.10.2019

FOLKART Yönetim Kurulu Başkanı , 'in her geçen gün geliştiğini ve canlandığını ifade ederek, şirketin yeni projelerinden bahsetti. Sancak, bugüne kadar İzmir'de 6 milyar liralık projelere imza attıklarını söyledi

FOLKART Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, İzmir'in her geçen gün geliştiğini ve canlandığını ifade ederek, şirketin yeni projelerinden bahsetti. Bugüne kadar İzmir'de 6 milyar liralık projelere imza attıklarını aktaran Sancak, "Önümüzdeki yıl biri 900 konutluk olmak üzere Gaziemir'de ve ikisi Çeşme'de olmak üzere 3 proje yapacağız. Bu üç projenin değeri 1.5 milyara yakın" diye konuştu. İzmir'in önemli bir ivme yakaladığını kaydeden Mesut Sancak, "İzmir'de yatırım yapmayı planlayanlara harekete geçmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu. Sancak yakın zamanda gayrimenkul üretimini yurt dışına taşıyacaklarını da sözlerine ekledi.

FATİH ŞENDİL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Folkart’tan İzmir'e 1,5 milyarlık yatırım haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN