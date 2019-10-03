Folkart’tan İzmir'e 1,5 milyarlık yatırım

FOLKART Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, İzmir'in her geçen gün geliştiğini ve canlandığını ifade ederek, şirketin yeni projelerinden bahsetti. Sancak, bugüne kadar İzmir'de 6 milyar liralık projelere imza attıklarını söyledi

FOLKART Yönetim Kurulu Başkanı Mesut Sancak, İzmir'in her geçen gün geliştiğini ve canlandığını ifade ederek, şirketin yeni projelerinden bahsetti. Bugüne kadar İzmir'de 6 milyar liralık projelere imza attıklarını aktaran Sancak, "Önümüzdeki yıl biri 900 konutluk olmak üzere Gaziemir'de ve ikisi Çeşme'de olmak üzere 3 proje yapacağız. Bu üç projenin değeri 1.5 milyara yakın" diye konuştu. İzmir'in önemli bir ivme yakaladığını kaydeden Mesut Sancak, "İzmir'de yatırım yapmayı planlayanlara harekete geçmelerini tavsiye ediyoruz" diye konuştu. Sancak yakın zamanda gayrimenkul üretimini yurt dışına taşıyacaklarını da sözlerine ekledi.

FATİH ŞENDİL