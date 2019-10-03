Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'tan önemli mesajlar

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Haber ve A Para ortak canlı yayınında gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Bakan Albayrak bugün açıklanan enflasyon rakamlarının Türkiye'yi seven, Türkiye'ye inanan insanları sevindirdiğini belirtti. Bakan Albayrak, enflasyon tarafında, 2022'de yüzde 5'in altının görüleceğini belirtti. Bakan Albayrak, 2022 yılının başında Finans Merkezi'nin inşaat sürecinin biteceğini ve gelişmiş oyuncuların Finans Merkezi'nde yerini alacağını kaydetti.

Geçtiğimiz günlerde Yeni Ekonomi Programını (YEP) kamuoyu ile paylaşan ve Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda uygulayacağı planları açıklayan Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, A Para canlı yayınında gündeme ilişkin önemli açıklamalarda bulundu.



Albayrak enflasyonda yaşanan düşüşü değerlendirirken, "Enflasyonda atılan senkronize adımlarla son 1 bir yılda yapılan 2 seçime rağmen en düşük rakamları gördük. Dengelenme süreci başarıyla ilerliyor." dedi. Albayrak ticaret savaşlarından da Türkiye'nin kazançlı çıkabileceğinin altını çizerken, "Türkiye bu fırsatlara en hızlı adapte olabilecek ülkelerden biri." dedi..

Bakan Berat Albayrak'ın açıklamalarından öne çıkan kısımlar şöyle:

"TARİHİ BİR SÜREÇTEN GEÇTİK"

Bakan Berat Albayrak, "Türkiye tarihi bir süreçten geçti. Bu noktada Türkiye'nin yaşadığı coğrafya ve bunun oluşturduğu tehditler Türkiye'ye ciddi etkileri oldu. Son bir yılda yaşananlardan çok ciddi kazanımlar elde ettik. Bugün geldiğimiz nokta enflasyon başta olmak üzere Türkiye beklentilerin asine çok önemli kazanımlar elde etti." ifadelerini kullanıldı.



"2 SEÇİME RAĞMEN..."

Berat Albayrak, Son bir yılda yapılan 2 seçime rağmen en düşük rakamlara ulaştık. Türkiye geçmiş ekonomik reflekslerden daha çok ekonomik anlamda reflekslerini güçlendiriyor." dedi.

"2022'DE ENFLASYONDA YÜZDE 5'İN ALTINI GÖRECEĞİZ"

Cari denge, enflasyon dengesi, bütçe disiplininden bahsediyoruz. Biz bu dengeyi çok hassas yönetmeye gayret ettik. Altyapıyı buna göre güncelledik. Son 1 yılda gıda enflasyonu için önemli adımlar attık. 2022'de enflasyonda yüzde 5'in altını göreceğiz.

TÜRKİYE'YE İLGİ ARTTI

Seçim iklimi bitti, siyasi belirsizlik yok oldu. Yatırımcıların ilgisi arttı. Türkiye doğal büyüme politikasına evrilmiş durumda. AB, dışındaki pazarlarda ihracat sektörü artış yaşadı. Dengeleme süreci değişimi sert şekilde ortaya koyuyor. Türkiye kur özelinde olumsuz bir süreç yaşadı. Bu ay cari denge açısından önemli.

FAİZ MESAJI

Faizlerdeki yüzde 25-26-27'lik faizler yüzde 11-12'lere geriledi. Mayıs'tan bu yana borsa yüzde 50'den fazla prim yaptı. İhracatta 2019 gibi zor bir yılda çok iyi bir performans sergiledik. Bu ay kritik bir ay.

"FİYATLAMA DAVRANIŞLARINI YAKINDAN TAKİP EDİYORUZ"

Turizm açısından eylem ve politikalarla birlikte rekabetçi bir şekilde de bu süreci oluşturduk. Türkiye'de karşılanabilecek iç talep potansiyeli var. Fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz.

ÖNÜMÜZDEKİ 4 YIL POLİTİKALAR AÇISINDAN ELİMİZ GÜÇLÜ

Ekonomi dış faktörlerden en az şekilde etkilenmeli. Türkiye'nin olmazsa olmazı büyümedir, Türkiye'nin doğal büyümesi %5. Enflasyonla cari denge eş güdümlü gitmek zorunda. Önümüzdeki 4 yıl politikalar açısından elimiz güçlü. En kötü senaryolara karşı hazır olmalıyız. A,B,C ve D planlarımız var.

İstanbul Finans Merkezi için bu yıl sonuna kadar en yoğun inşaat dönemi olacak. 2022'nin başında inşaat süreci bitecek. Gelişmiş oyuncular bu finans merkezinde yer alacak. 2020 yılında yasal düzenlemeleri bitireceğiz.

VERGİ MİMARİSİ VE DOLARİZASYON KONUSU

Vergi mimarisi konusunda çok geniş bir çalışmamız var. İlk paketi bir an önce paylaşacağız. Yeni süreçte çok daha net ve kararlı politika olacak. Bu ülkenin para birimi TL'dir, atılacak adımları göreceğiz. TL mevduatları arttı. İthalat noktasında, kuru artık akıllıca yönettiğini bu çerçevedeki süreçleri daha iyi yönettiğini görüyoruz. Bu anlamda bakınca sürecin olumlu seyrettiğini görüyoruz.





ABD İLE TİCARİ İLİŞKİLER

Türkiye- ABD ticari ilişkilerinde yeni dönem başlıyor. İstekli bir ABD tarafı var. ülkelerin menfaatleri var. Biz ticaret savaşlarında kazançlı çıkabilecek bir ülkeyiz. İki ülkenin ilişkilerinde, ticaret hacminde iki ülkenin menfaatine bir süreci takip etmeye çalışıyoruz. ABD bizden çok daha istekli durumda.. Türkiye yatırım için muazzam bir ülke. Bulunduğu coğrafya itibariyle çok önemli fırsatlar sunuyor."

TÜRKİYE, AB İLİŞKİLERİ

Gümrük birliğinde süreci yakından takip ediyoruz. Müzakereleri 2020 yılında daha çok somutlaştıracağız."