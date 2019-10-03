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Taşıt kredisi kampanyasına 2 dev firma daha dahil oldu

Taşıt kredisi kampanyasına 2 dev firma daha dahil oldu
Giriş Tarihi: 3.10.2019

, ve Vakıfbank'ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı Kampanyası'na Toyota ve Mercedes de dahil oldu.

Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank'ın yerli üretimi desteklemek amacıyla hazırladığı Otomotivde Yerli Üretime Özel Taşıt Kredisi Kampanyası'na Toyota ve Mercedes de dahil oldu. Böylece anlaşmalı otomotiv firmaları binek araçlarda Fiat, Honda, Hyundai, Renault Mais, Toyota; ticari araçlarda Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa, Otokar, BMC ve Mercedes oldu. Otomotiv sektörüne hareketlilik getirmesi hedeflenen kampanya, 1 Ekim-31 Aralık döneminde geçerli olacak

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