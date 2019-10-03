Turizm uçuşa geçecek

Türkiye turizminde erişilebilirliği artırmak amacıyla ulaşım altyapısı geliştirilecek. Gazipaşa Alanya ve Antalya havalimanlarının kapasitesi yükseltilecek, Sabiha Gökçen Havalimanı’nda da ek pist hizmete girecek

Yeni Ekonomi Programı'nda (YEP) Turizm alanında Kültür ve Turizm ile Ulaştırma ve Altyapı bakanlıklarının sorumluluğunda gerçekleştirilecek projelere de yer verildi. Bu kapsamda, turizme erişilebilirliği artırmak amacıyla ulaşım altyapısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Gazipaşa Alanya ve Antalya havalimanlarının kapasitesinin artırılması, Sabiha Gökçen Havalimanı'nda ek pistin hizmete girmesi hedefler arasında bulunuyor. Antalya'daki havalimanları bu yıl ağustos sonu itibarıyla toplam 25,3 milyon yolcuya hizmet verdi. Türkiye'de İstanbul'dan sonra en çok hava yolu yolcusunu ağırlayan "turizmin başkenti" Antalya'da havalimanı kapasitelerinin artırılmasıyla şehrin turist çekme potansiyeli daha güçlenecek.



SABİHA GÖKÇEN'E PİST



Sabiha Gökçen Havalimanı'nda mevcut piste paralel inşa edilen 3 bin 500 metrelik ikinci pistin yapımı devam ediyor. Yıl sonunda yapımı tamamlanması beklenen bu pistin hizmete alınmasıyla, mevcut pist bakıma girecek. Buradaki bakımın tamamlanmasının ardından iki pist aynı anda hizmet vermeye başlayacak. Böylelikle bu yıl ağustos sonu itibarıyla 23,5 milyon yolcu tarafından kullanılan havalimanındaki kapasitenin yıllık 65 milyona çıkması hedefleniyor.



KRUVAZİYER LİMANI



İstanbul Yenikapı Kruvaziyer Limanı etüt projesinin de 2022'ye kadar hayata geçirilmesi planlanıyor. Yıllık cirosu 35 milyar doları bulan dünya kruvaziyer turizminden alınan payın artırılmasında altyapı çalışmaları kritik önem taşıyor.



UZAK DOĞU İÇİN EK PLAN



Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore'nin içinde bulunduğu Uzak Doğu pazarıyla ilgili ek turizm planları oluşturulması da YEP çerçevesinde gerçekleştirilecek eylemler arasında. BU ülkeleri hedefleyen Türkiye, 2018'i Çin'de Türk Kültür Yılı, 2019'u ise Japonya'da Türk Kültür Yılı ilan etmişti. Güney Kore'nin İstanbul Başkonsolosu Jessy Yeunju Jang, 2020'nin de Türkiye-Kore Turizm Yılı olması çağrısında bulunmuştu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy da, Türkiye'nin Çin, Hindistan, Japonya ve Güney Kore gibi yükselen pazara odaklanılacağını vurguladı.