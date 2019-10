8 ayda 31 milyon turist

Turizmde sürekli hedefini büyüten Türkiye, yılın ilk 8 ayında 31 milyon yabancı ziyaretçi sayısına ulaştı. En çok turist Antalya, İstanbul, Edirne ve Muğla’ya geldi

Bu yıl ilk 8 ayda Türkiye'ye 31 milyon bin 394 yabancı turist geldi. Geçen yıla göre yüzde 14.72 oranında artış olduğu görüldü. 2019'un başından beri basında 174 bin 744 turizm haberi çıkarken, geçen yıl bu rakam 249.5 binde kaldı. Medya takibinin önemli kurumu Ajans Press, turizm başlığı altındaki basın haber adetlerini inceledi.



ANTALYA İLK SIRADA



Ajans Press ve PRNet'in dijital basın arşivinden derlediği bilgilere göre 2019'un ilk 9 ayında turizm başlığı altında 174 bin 744 basın haberi çıktığı kaydedildi. Bu rakam 2018 yılında ise 249 bin 444 olarak kaydedildi. Turizmdeki hareketliliğin medyaya da yansıdığı görülürken, Türkiye'nin birçok farklı şehrinin turizmle gündemde yer aldığı saptandı. Ajans Press'in Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerinden elde ettiği bilgilere göre, 2019'un ilk 8 ayında Türkiye'ye giren yabancı ziyaretçi sayısı 31 milyon bin 394 olarak belirlendi. Sadece Ağustos ayı verilerine bakıldığında bu sayının 6 milyon 307 bin 508 olduğu kaydedildi. Bu dönemde Türkiye'ye en çok ziyaretçi 4 milyon 831 bin 341 ile Rusya'dan gelirken, ikinci olarak 3 milyon 384 bin 199 ile Almanya'dan, üçüncü olarak da 1 milyon 849 bin 764 ile İngiltere'den yabancı turist ağırladık. En çok yabancı ziyaretçinin giriş yaptığı iller Antalya, İstanbul, Edirne ve Muğla olarak sıralandı.



HER ŞEY DAHİL KÜLTÜR TURİZMİ İLE BİRLEŞMELİ



Turizmde 'her şey dahil' sisteminin geliştiricisi Cem Kınay, her şey dahil paketinin kültür turizmiyle birleştirilmesi gerektiğini belirterek, "O zaman daha fazla turist, daha nitelikli, gelir düzeyi yüksek turist gelir" dedi. Deniz, kum ve güneşiyle ön plana çıkan turistik bölgelerimizin, antik kentleri, eşsiz koyları, mağaraları, kanyon ve şelaleleriyle dünyanın önemli turizm destinasyonları arasında yer aldığını söyleyen Kınay, tüm bunların turizme kapılarını açması gerekiyor. Turist sadece sahilde kalmamalı. Bunun için yerel halkın da daha çok turizmin içinde yer alması gerekiyor" diye konuştu.