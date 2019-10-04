Altın fiyatları ne kadar? 4 Ekim Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

Altın fiyatları bugün ne kadar? Çeyrek altın düştü mü? Gram altın ne kadar? soruları altın almak isteyenler ya da elindeki altını bozdurmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altının fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar merak ediliyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 4 Ekim Cuma altın fiyatları...

Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 277,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 278,10 liradan, bin 831 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 852 liradan, 253,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257,50 liradan, bin 790 liradan alınan tam altın bin 810 liradan, 895 liradan alınan yarım altın 905 liradan ve 448 liradan alınan çeyrek altın 453 liradan satıldı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 4 Ekim Cuma altın fiyatları... GRAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 275,99 TL

SATIŞ: 276,04 TL ÇEYREK ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 442,00 TL

SATIŞ: 452,30 TL YARIM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 881,24 TL

SATIŞ: 904,59 TL TAM ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.768,01 TL

SATIŞ: 1.803,65 TL CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?

ALIŞ: 1.835,00 TL

SATIŞ: 1.863,00 TL