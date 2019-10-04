  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Altın fiyatları ne kadar? 4 Ekim Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

ne kadar? 4 Ekim Cuma , , fiyatları...

Altın fiyatları ne kadar? 4 Ekim Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları...

04.10.2019, 09:15

bugün ne kadar? düştü mü? ne kadar? soruları altın almak isteyenler ya da elindeki altını bozdurmak isteyenler tarafından araştırılıyor. Güvenli liman olarak tercih edilen altının fiyatlarında yaşanan dalgalanmalar merak ediliyor. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 4 Ekim Cuma altın fiyatları...

Dün İstanbul Kapalıçarşı'da 277,90 liradan alınan 24 Ayar Külçe Altın (Gr.) 278,10 liradan, bin 831 liradan alınan Cumhuriyet Ata Lira bin 852 liradan, 253,50 liradan alınan 22 Ayar Bilezik (Gr.) 257,50 liradan, bin 790 liradan alınan tam altın bin 810 liradan, 895 liradan alınan yarım altın 905 liradan ve 448 liradan alınan çeyrek altın 453 liradan satıldı. Peki altın fiyatları bugün ne kadar? İşte 4 Ekim Cuma altın fiyatları...

GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 275,99 TL
SATIŞ: 276,04 TL

ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 442,00 TL
SATIŞ: 452,30 TL

YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 881,24 TL
SATIŞ: 904,59 TL

TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.768,01 TL
SATIŞ: 1.803,65 TL

CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.835,00 TL
SATIŞ: 1.863,00 TL

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Altın fiyatları ne kadar? 4 Ekim Cuma gram altın, çeyrek altın, yarım altın fiyatları... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN