Bereketin simgesi nar Uzakdoğu yolcusu

İzmir'in ilçeleri Selçuk ve Foça'nın kırsal mahallelerinde nar hasadı başladı. Bereketin ve bolluğun simgesi nar, ihracatçının da gözdesi oldu. Vitamin deposu olan narın bu yıl ilk kez Uzak Doğu pazarına girmesi hedefleniyor.

İzmir'in ilçeleri Selçuk ve Foça'nın kırsal mahallelerinde nar hasadı başladı. Bereketin ve bolluğun simgesi nar, ihracatçının da gözdesi oldu. Vitamin deposu olan narın bu yıl ilk kez Uzak Doğu pazarına girmesi hedefleniyor. Selçuk Barutçu mevkiinde narenciyeye alternatif gelir kaynağı olarak üretilen nar, bu yıl yüzleri güldürdü. Kıpkırmızı narlar önce dalından kesildi, işletmelere götürüldükten sonra ise boylarına göre paketlendi. Narın kendileri için çok kıymetli bir meyve olduğunu ifade eden Ege Yaş Meyve Sebze İhracatçıları Birliği Başkanı Hayrettin Uçak, "Nar üretiminde herhangi bir risk yoktur. Sadece ürün, sıcaklık farklarından etkilenebilir ve çatlamalar olabilir. Onları da meyve suyu olarak kullanıyoruz" dedi.