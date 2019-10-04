Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 4 Ekim Cuma döviz kuru...

Dolar ve euro haftanın son işlem gününde ne kadar? Dolar ve euro yatırımcısı döviz kurundaki hareketlenmeleri yakından takip ediyor. Dolar ne kadar? Euro ne kadar? soruları yakından takip ediliyor. İşte 4 Ekim Cuma döviz kuru...