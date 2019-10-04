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? Euro ne kadar? 4 Ekim Cuma kuru...

Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 4 Ekim Cuma döviz kuru...

04.10.2019, 09:21

Dolar ve euro haftanın son işlem gününde ne kadar? Dolar ve euro yatırımcısı kurundaki hareketlenmeleri yakından takip ediyor. ? Euro ne kadar? soruları yakından takip ediliyor. İşte 4 Ekim Cuma ...

Dolar ve euro fiyatında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Dolar endeksi bu hafta 2.5 yılın en yüksek seviyesini gördükten sonra %0.9 gerileyerek 98.816'da bulunuyor. Dolar endeksinin haftalık kaybı %0.3 oldu. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 4 Ekim Cuma döviz kuru...

DOLAR NE KADAR?
ALIŞ: 5,6976 TL
SATIŞ: 5,7004 TL

EURO NE KADAR?
ALIŞ: 6,2553 TL
SATIŞ: 6,2553 TL

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