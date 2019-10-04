Dolar ne kadar? Euro ne kadar? 4 Ekim Cuma döviz kuru...

Dolar ve euro haftanın son işlem gününde ne kadar? Dolar ve euro yatırımcısı döviz kurundaki hareketlenmeleri yakından takip ediyor. Dolar ne kadar? Euro ne kadar? soruları yakından takip ediliyor. İşte 4 Ekim Cuma döviz kuru...
Dolar ve euro fiyatında yaşanan gelişmeler merak ediliyor. Dolar endeksi bu hafta 2.5 yılın en yüksek seviyesini gördükten sonra %0.9 gerileyerek 98.816'da bulunuyor. Dolar endeksinin haftalık kaybı %0.3 oldu. Peki dolar bugün ne kadar? Euro ne kadar? İşte 4 Ekim Cuma döviz kuru...
DOLAR NE KADAR?
ALIŞ: 5,6976 TL
SATIŞ: 5,7004 TL
EURO NE KADAR?
ALIŞ: 6,2553 TL
SATIŞ: 6,2553 TL
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