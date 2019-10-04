  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > EİB’den 1 milyar doları aşkın ihracat

EİB’den 1 milyar doları aşkın

EİB’den 1 milyar doları aşkın ihracat
Giriş Tarihi: 4.10.2019

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Eylül'de 1 milyar 160 milyon 99 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. EİB'in 2018 Eylül'deki ihracatı ise 1 milyar 167 milyon 530 bin dolar olmuştu. EİB'in ihracatı Eylül'de yüzde 1 geriledi. Eylül ayında, Ege Bölgesi'ndeki tüm iller ve serbest bölgelerden yapılan ihracatın toplamı ise 1 milyar 957 milyon 300 bin dolara ulaştı. Ocak-Eylül döneminde 9 milyar 802 milyon dolar ihracata imza atan EİB, 1 yıllık dönemde, 13 milyar 246 milyon dolarlık ihracatı kayda aldı. EİB'deki 12 ihracatçı birliğinden 5'i Eylül ihracatını artırırken, 7'si geçen yılki rakamların altında kaldı.

EN FAZLA TEKSTİL

Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Eylül'de yüzde 32'lik ihracat artış hızı yakaladı ve 22 milyon 954 bin dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırmanın yanında ihracat artış rekortmeni oldu. Sanayi ürünleri 629 milyon dolarlık payla aslan payını alırken, tarım sektörleri 455 milyon dolar, madencilik sektörü 75.5 milyon dolar ihracat yaptı.

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

EİB’den 1 milyar doları aşkın ihracat haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN