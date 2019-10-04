EİB’den 1 milyar doları aşkın ihracat

Ege İhracatçı Birlikleri (EİB), Eylül'de 1 milyar 160 milyon 99 bin dolarlık ihracat gerçekleştirdi. EİB'in 2018 Eylül'deki ihracatı ise 1 milyar 167 milyon 530 bin dolar olmuştu. EİB'in ihracatı Eylül'de yüzde 1 geriledi. Eylül ayında, Ege Bölgesi'ndeki tüm iller ve serbest bölgelerden yapılan ihracatın toplamı ise 1 milyar 957 milyon 300 bin dolara ulaştı. Ocak-Eylül döneminde 9 milyar 802 milyon dolar ihracata imza atan EİB, 1 yıllık dönemde, 13 milyar 246 milyon dolarlık ihracatı kayda aldı. EİB'deki 12 ihracatçı birliğinden 5'i Eylül ihracatını artırırken, 7'si geçen yılki rakamların altında kaldı.



EN FAZLA TEKSTİL



Ege Tekstil ve Hammaddeleri İhracatçıları Birliği, Eylül'de yüzde 32'lik ihracat artış hızı yakaladı ve 22 milyon 954 bin dolarlık dövizi Türkiye'ye kazandırmanın yanında ihracat artış rekortmeni oldu. Sanayi ürünleri 629 milyon dolarlık payla aslan payını alırken, tarım sektörleri 455 milyon dolar, madencilik sektörü 75.5 milyon dolar ihracat yaptı.