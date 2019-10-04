‘Enflasyonda en düşük rakamı gördük’

aHaber - aPara ortak canlı yayınında ekonomiyi değerlendiren Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, “Atılan senkronize adımlarla son bir yılda 2 seçime rağmen enflasyonda tek haneli rakama ulaştık. Dengelenme sürecine devam” dedi

Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak aHaber - aPara ortak canlı yayınınında ekonomiye dair önemli açıklamalarda bulundu. Albayrak enflasyonla ilgili olarak, "Atılan senkronize adımlarla, 1 bir yılda 2 seçime rağmen en düşük rakamları gördük" dedi. Türkiye'nin yabancı yatırımcılara cazip geldiğini söyleyen Albayrak, dolarizasyona karşı "Çok daha net ve kararlı politika uygulayacağız" dedi. İşte Albayrak'ın konuşmasından satır başları:



ENFLASYON TEK HANELİ



"Türkiye son 1 yılda çok tarihi bir süreçten geçti. Enflasyonda atılan senkronize adımlarla son 1 bir yılda 2 seçime rağmen tek haneli rakama ulaştık, en düşük rakamları gördük. Cari denge, enflasyon dengesi, bütçe disiplininden bahsediyoruz. Biz bu dengeyi çok hassas yönetmeye gayret ettik. Altyapıyı buna göre güncelledik. Son 1 yılda gıda enflasyonu için önemli adımlar attık. 2022'de enflasyonda yüzde 5'in altını göreceğiz."



YATIRIMCININ İLGİSİ ARTTI



"Siyasi anlamda seçim iklimi bitti, siyasi belirsizlik geride kaldı, Yatırımcıların ilgisi arttı ve borsadaki rakamlara yansıdı. Mayıs'tan bu yana borsa yüzde 50'den fazla prim yaptı. Türkiye doğal büyüme politikasına evrilmiş durumda."



DEĞİŞİMİ ORTAYA KOYUYOR



"Türkiye kur özelinde olumsuz bir süreç yaşadı. Bu ay cari denge açısından önemli. AB dışındaki pazarlarda ihracat sektörü artış yakaladı. Turizm açısından eylem ve politikalarla birlikte rekabetçi bir şekilde bu süreci oluşturduk. Türkiye'de karşılanabilecek iç talep potansiyeli var. Fiyatlama davranışlarını yakından takip ediyoruz. Dengelenme süreci değişimi sert bir şekilde ortaya koyuyor. Türkiye katma değerli dönüşümü gerçekleştirmek durumunda."



4 YIL ELİMİZ GÜÇLÜ



Ekonomi dış faktörlerden en az şekilde etkilenmeli. Türkiye'nin olmazsa olmazı büyümedir, Türkiye'nin doğal büyümesi yüzde 5. Enflasyonla cari denge eş güdümlü gitmek zorunda. Önümüzdeki 4 yıl politikalar açısından elimiz güçlü. En kötü senaryolara karşı hazır olmalıyız. A, B, C ve D planlarımız var."



DOLARİZASYONLA MÜCADELE



"Yeni süreçte çok daha net ve kararlı politika uygulayacağız. Bu ülkenin para birimi TL'dir. TL lehine adımları göreceğiz. İthalat noktasında, şirketlerin kuru artık daha iyi yönettiğini görüyoruz. Bu anlamda bakınca sürecin olumlu seyrettiğini görüyoruz. Dolarizasyona karşı yeni enstrümanlarla süreci güçlü ve kararlı politikalarla yöneteceğiz. Bankacılık sektörü çok önemli ve stratejik. Kamu bankalarının adımları yerli ekonomiyi destekliyor."



26 AY SONRA TEK HANEYE GERİLEDİ



Ekonomideki en büyük mücadele alanı enflasyonun düşürülmesine yönelik uygulamalar meyvelerini verdi. Enflasyon, 26 ay sonra yeniden tek haneyi görürken, Ocak 2017'den bu yana en düşük seviyeye geriledi. TÜİK verilerine göre, Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) Eylül'de yıllık bazda yüzde 9.26 seviyesinde gerçekleşerek, tek haneye geldi. Ocak 2017'de yüzde 9.22, Temmuz 2017'de yüzde 9.79 olarak gerçekleşen enflasyon, çift haneli bir seyir izleyen fiyat artışları, geçen yıl spekülatif kur atakları nedeniyle Ağustos'ta yüzde 17.9, Eylül'de yüzde 24.52, Ekim'de de yüzde 25.24 seviyelerine tırmandı. Sonra 'Enflasyonla Topyekun Mücadele Programı' devreye girdi.



EN YÜKSEK SARIMSAK EN DÜŞÜK LİMON



Tüketici fiyatlarının aylık yüzde 0.99 arttığı Eylül'de sarımsak yüzde 42.58 ile fiyatı en çok aratan ürün oldu. Onu yüzde 30.85 ile kabak, yüzde 27.75 ile salatalık, yüzde 19.71 ile taksi ücreti, yüzde 18.84 ile patlıcan izledi. Fiyatı en fazla düşen ürün yüzde 24.62 ile limon oldu. Onu yüzde 20.29 ile yurtiçi turlar, yüzde 18.23 ile soğan ve yüzde 15.29 ile elma izledi.