Makine sektörü fuarda buluşacak

Makine sektörünün Ege Bölgesi'ndeki en büyük buluşması MAKTEK İzmir Fuarı, 9-12 Ekim tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor.

Makine sektörünün Ege Bölgesi'ndeki en büyük buluşması MAKTEK İzmir Fuarı, 9-12 Ekim tarihleri arasında kapılarını açmaya hazırlanıyor. Fuara, 60'ın üzerinde ülkeden 35 bini aşkın sektör profesyonelinin gelmesi beklenirken, makine sektöründe 500 milyon dolarlık iş hacmi hedefliyor. Makine sektörünün Ege'de önemli bir konumda olduğunun altını çizen TÜYAP Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, MAKTEK ile İzmir'de 2'inci kez yer almaktan mutlu olduklarını söyledi. İzmir ve bölgenin başta otomotiv tedarik, savunma ve havacılık, kalıp, ambalaj, gıda, ağaç işleme ve mobilya üretiminde yüksek pay aldığını söyleyen Ersözlü, bu oranın her yıl artığını belirtti. Ersözlü, "MAKTEK fuarlarıyla ilgili temel hedefimiz; sanayinin kalkınmasında önemli rol alan takım tezgahları sektörünün tüm paydaşlarını aynı platformda buluşturmak" dedi.

METİN BURMALI