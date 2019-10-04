Volkswagen kararını Ağustos’ta vermiş

Alman otomotiv devi Volkswagen'in 123'üncü fabrikasını Manisa'da kurmaya geçtiğimiz Ağustos ayında kesin olarak karar verdikleri ve prosedürlerin tamamlanması için açıklama yapmamayı tercih ettikleri ortaya çıktı.

Dünya otomotiv devi Alman Volkswagen'in, yaklaşık 5 bin kişiye istihdam sağlayacağı 1.3 milyar Euro'luk yatırımı için Manisa'yı seçmesi iş dünyasının yanı sıra vatandaşlar arasında da günün konusu oldu. Ünlü otomobil firmasının 123'üncü fabrikasını Manisa'da kurmaya geçtiğimiz Ağustos ayında kesin olarak karar verdikleri ve prosedürlerin tamamlanması için açıklama yapmamayı tercih ettikleri ortaya çıktı. Otomobil devinin CEO'sunun ve üst düzey yöneticilerinin Almanya'dan geçtiğimiz Ağustos ayında ülkeye geldiği ve Manisa'da araziyi gezdikleri ve daha sonra bazı Türk işadamlarının da bulunduğu özel bir yemekli toplantı sonrası kesin anlaşmanın yapıldığını ve Manisa'da karar kılındığı öğrenildi. Bu gelişme üzerine başta Manisa olmak üzere tüm Ege'de Volkswagen sevinci yaşandı.

FATİH ŞENDİL