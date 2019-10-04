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'in kararı 'ın eski Cumhurbaşkanı'nı çıldırttı

Volkswagen'in Türkiye kararı Bulgaristan'ın eski Cumhurbaşkanı'nı çıldırttı

04.10.2019, 12:12 Güncelleme Tarihi: 04.10.2019,12:17

eski , Alman devi 'in 'ye 1.3 milyar euroluk yatırım yapma kararını hazmedemedi. Türkiye'yle girdikleri Volkswagen yarışının eşit şartlarda yapılmadığını savunan Plevneliyev, Türkiye'nin ayrıcalıklara sahip olduğunu iddia etti.

Aylardır süregelen görüşmeler sonrasında Alman devi Volkswagen, Manisa'da fabrika kuracağını açıkladı.

Bu duyuruyla beraber, Suudi Arabistan, Bulgaristan ve Türkiye arasında devam eden rekabetin galibi Türkiye oldu.

Eski Bulgaristan Cumhurbaşkanı Rosen Plevneliyev, Türkiye'yle girdikleri Volkswagen yarışının eşit şartlarda yapılmadığını ve Türkiye'nin ayrıcalıklara sahip olduğunu savundu.

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"EŞİT BİR MÜCADELE OLMADI"
Bulgar ulusal radyosu BNR'ye demeç veren Plevneliyev, "Bu kesinlikle eşit bir mücadele olmadı. Zira görünene göre Türkiye, kurallara hiç bağlı kalmadı ve ortak pazar kurallarına ilgi göstermedi. Türkiye Gümrük Birliği üyesi, tüm haklara sahip, ancak bununla birlikte hiçbir yükümlülüğü bulunmuyor" dedi.

2-3 YIL İÇİNDE BAŞKA BİR ŞİRKET GELECEK UMUDU
Bulgaristan Başbakan Yardımcısı Tomislav Donçev de, Volkswagen'in bu yıl Bulgaristan'ı tercih etmediğini ancak 2-3 yıl içinde başka büyük bir firmanın ülkelerine yatırım yapacağına inandığını sözlerine ekledi.

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