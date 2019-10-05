Altın fiyatları ne kadar? 5 Ekim gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı nedir? gibi sorular altın yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. İşte 5 Ekim Cumartesi altın fiyatları...