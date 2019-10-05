Altın fiyatları ne kadar? 5 Ekim gram altın, çeyrek altın, yarım altın, tam altın fiyatları...

Altın fiyatlarında yaşanan son dakika gelişmeleri yakından takip ediliyor. Altın fiyatları yükseldi mi? Gram altın bugün ne kadar? Çeyrek altın fiyatı nedir? gibi sorular altın yatırımcısı tarafından merakla araştırılıyor. İşte 5 Ekim Cumartesi altın fiyatları...
Altın fiyatları bugün ne kadar? Altın düştü mü? Gram altın fiyatı? soruları altın yatırımcıları tarafından merak ediliyor. Güvenli yatırım aracı olarak tercih edilen altın, bugüne nasıl başladı? İşte 5 Ekim Cumartesi altın fiyatlaı...
GRAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 275,68 TL
SATIŞ: 275,71 TL
ÇEYREK ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 440,15 TL
SATIŞ: 450,12 TL
YARIM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 877,54 TL
SATIŞ: 900,24 TL
TAM ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.760,58 TL
SATIŞ: 1.794,97 TL
CUMHURİYET ALTIN NE KADAR?
ALIŞ: 1.823,00 TL
SATIŞ: 1.850,00 TL
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