Güzellik akademisinin tek adresi: Essi

İzmir'de kurulup dünya çapında bir güzellik markası olan Essi Güzellik ve Estetik, sektöre güzellik uzmanları yetiştiriyor. 1994'ten itibaren 10 binin üzerinde güzellik uzmanı yetiştiren Essi Akademi, aynı zamanda 600 tane medikal estetik doktorunu da sertifikalandırdı. Essi Akademi kurucusu Zübeyde Nacar, sektöre dair merak edilenleri Yeni Asır'a anlattı. Nacar, "Amacımız sektöre uzman insanlar kazandırarak hem kadınlara meslek kazandırmak, hem de sektörü büyütmeyi sağlamaktı. 25 yıllık deneyimimiz ve sektördeki öngörülerimiz bizi diğer kurumlardan farklı kılmakta" ifadelerini kullandı.



HERKES UZMAN OLABİLİR



9 ilde yüzlerce öğrencileri bulunduğu belirten Nacar, "Öğrenci profilimiz çok renkli. Orta öğretim mezunundan üniversite mezununa kadar öğrencilerimiz var. Önemli olan bu işi severek yapabileceklerini düşünmeleri. Güzellik uzmanlığı bir kadın için ideal mesleklerden birisi olduğu için çok talep görüyor. Akademimizden mezun olan öğrencilerimizi kendi bünyemizde de istihdam edebiliyoruz" dedi.



SANAT HALİNE GELDİ



Estetisyenlerin kalıcı makyaj gibi alanlarda uzmanlaştığını belirten Nacar, "Essi Akademi'den mezun olan estetisyenler tüm cihazların ve tekniklerin eğitimini aldıkları için çok yetişmiş şekilde mezun olurlar. Bazı estetisyen mezunlarımız kariyer hedeflerini kalıcı makyaj, protez tırnak, kirpik uzmanlığı gibi alanlarda ekstra eğitimler alarak çizerler" dedi. Türkiye, Kıbrıs ve Almanya'da 36 şube ile hizmet verdiklerini ifade eden Zübeyde Nacar, "Türkiye'nin en büyük güzellik ve estetik zinciriyiz. Öğrencilerimize kendi ürünlerimizi kullanma fırsatı ve hatta özel Essi Mezunu fiyatlarını sunuyoruz. Biz sektörümüzü sağlığın bir dalı olarak gördüğümüz için her insanın bu imkanlara ulaşabilmesi gerektiğini düşünüyoruz" açıklamasını yaptı.



AYDA MESLEĞİNİZ OLSUN 1 YILDA KENDİ İŞYERİNİZ



ESSİ Akademi'yle yeni iş fırsatları yakalayan binlerce estetisyen olduğunu söyleyen Zübeyde Nacar, "Meslek sahibi olmak isteyen çok kadınımız var. Essi Akademi şubelerimizde 4-5 ay gibi kısa sürede meslek sahibi olabiliyorlar. Gerekli eğitimleri tamamladıklarında da 1 yıl içerisinde de ustalık belgelerini alarak kendi merkezlerini açabiliyorlar" dedi.



ŞİDDET GÖREN KADINLARA EĞİTİM BURSU VERİYORUZ



Kadının kamusal alanda ve iş hayatında daha fazla etkin olmasını desteklediklerini belirten Nacar, "ESSİ Akademi'nin 2019-2020 öğrenim yılında Türkiye genelinde eğitim bursu vereceğiz. 2023 yılına kadar ailesinden ve eşinden şiddet görmüş 200 kadına ücretsiz eğitim vereceğiz. Onların yeni bir hayata başlamasında destek olacağız" diye konuştu

NİDA ALADAĞ