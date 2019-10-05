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Teröristlerin tuzaklarını bu askeri araçlar görecek

Teröristlerin tuzaklarını bu askeri araçlar görecek
Giriş Tarihi: 5.10.2019

Yer altı görüntüleme sistemleri konusunda dünyanın sayılı kuruluşları arasına giren Assuva , için El Yapımı Patlayıcılarda önemli bir projenin testlerini başarıyla geçti.

Yer altı görüntüleme sistemleri konusunda dünyanın sayılı kuruluşları arasına giren Assuva Savunma Sanayii, Türk Silahlı Kuvvetleri için El Yapımı Patlayıcılarda önemli bir projenin testlerini başarıyla geçti. Terör örgütlerinin güvenlik güçlerine yönelik kalleş tuzaklarını en az 50 metre uzaktan algılayan EYP dedektörleri, karadan askeri araçlara, havadan ise dronelara monte edilerek kullanılabilecek. Assuva Savunma Sanayii Başkanı Remzi Başbuğ, "EYP modellerini, plastik, hibrit patlayıcıları uzaktan görebilen sistemle NATO envanterine girdik. Yıllardır büyük kayıplar verdiğimiz terör saldırılarına dur demiş olacağız. Bu sayede şehit haberlerine son vermek istiyoruz" dedi.

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