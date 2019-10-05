Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı, Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı’nı çağrıya açtı. Bakan Mustafa Varank, uygulamanın Türkiye’de ilk olacağını belirterek, “Fırsatları kendimiz oluşturacağız. Reel sektörün yatırım ve istihdam iştahı artacak” dedi

Yüksek katma değerli ürünlerin yerli imkan ve kabiliyetlerle üretimini amaçlayan Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı çağrıya açıldı. Odak sektörlerdeki öncelikli ürünlerin destekleneceği programın ilk uygulaması makine sektörüyle başladı. Program kapsamında Ar-Ge, Ür-Ge ve yatırım destekleri uçtan uca bir sistemle etkin bir şekilde yönetilecek, alıcı ve üretici aynı anda teşvik edilecek. Programla desteklenecek yatırımlar, stratejik yatırım teşviklerinden faydalanacak. Yatırım tutarının 50 milyon lirayı aşması durumundaysa proje bazlı teşvik sistemi devreye girecek.



DAHA İYİ REKABET



Programı açıklayan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Varank, katma değerli üretimi artırmak için önemli bir adımı hayata geçirdiklerini belirterek, "Programın amacı, dış ticarette rekabet gücümüzün zayıf olduğu ya da dış ticaret açığı verdiğimiz ürünlerde yerli üretim kapasitesinin geliştirilmesi. Bir diğer amacımız da; gelecekte hızlı bir talep artışına sahne olacak ileri teknolojili ürünlerde öncü ülkeler arasında yer almak. Teknolojinin bu denli hızlı geliştiği bir dönemde, fırsatlardan en iyi şekilde faydalanacak hatta kendi fırsatımızı kendimiz oluşturacağız. Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı, ülkemizde benzeri daha önce uygulanmamış oldukça vizyoner ve yenilikçi bir program. İlk çağrımızda makine sektörüne yönelik başvuruları alacağız" dedi.



YABANCI YATIRIMCILARA DAVET GELDİ



Başvuruların dış yatırımcılara açık olduğunun altını çizen Bakan Varank, "Türkiye'de yerleşik olmak kaydıyla tüm yabancı yatırımcıları da programımıza davet ediyoruz. İl ziyaretleri kanalıyla üretici ve yatırımcılarımızla bir araya gelecek ve programın sunduğu avantajlar hakkında bilgiler vereceğim" dedi.



İKİ AŞAMALI BAŞVURU



Teknoloji Odaklı Sanayi Hamlesi Programı'na başvurular, www.hamle. gov.tr adresi üzerinden çevrim içi olarak alınacak. Program başvuruları, ön başvuru ve kesin başvuru olmak üzere iki aşamada olacak. 22 Kasım tarihine kadar ön başvuruda alınan bilgi ve belgeler detaylı bir incelemeye tabi tutulacak. Kesin başvurular 12 Kasım-13 Aralık tarihleri arasında alınacak.