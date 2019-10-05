Yorgancılık mesleği teknolojiye direniyor

Aydın'da teknolojiye karşı yok olmama mücadelesi veren yorgancılık mesleği, 60 yaşındaki Ekrem Şimşek'in ellerinde hayat buluyor.

Aydın'da teknolojiye karşı yok olmama mücadelesi veren yorgancılık mesleği, 60 yaşındaki Ekrem Şimşek'in ellerinde hayat buluyor. Mesleğe 1972 yılında adım atan Şimşek, Karpuzlu Yeni Mahalle'deki dükkanında mesleğini yaşatmaya çalışıyor. Şimşek, imkanı elverdiği sürece mesleğini gelecek kuşaklara aktarmak istiyor. Var olma mücadelesi verdiklerini kaydeden Şimşek, "Mesleğimize olan ilginin azalmasından dolayı çırak bulamıyoruz. Biz mesleki bilgilerimizle ölmek istemiyoruz. Bu konuda bir çalışma yapılmasını istiyoruz" diye konuştu.

MEHMET KAVAS