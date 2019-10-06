Aydın’ın iki ilçesine TOKİ evleri müjdesi

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Aydın'ın Efeler ve Söke ilçesinde konut projeleri hayata geçirilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Aydın'ın Efeler ve Söke ilçesinde konut projeleri hayata geçirilecek. AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ile Bekir Kuvvet Erim, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'u ziyaret etti. Ziyaretin ardından Aydınlılara müjde veren Savaş, "TOKİ konutları Çine ilçemizde proje aşamasında. Efeler ve Nazilli ilçelerimizde de TOKİ konutlar yapacak. İki ilçede yapılması planlanan TOKİ konutlarının yer tespiti ve değerlendirme süreci için en kısa sürede çalışmalara başlanacağı sözünü aldık" dedi.

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