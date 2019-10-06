  • BUGÜNKÜ YENİ ASIR
  • İkindiye 23:55:00
  • BIST 78.384,78
    EURO 4,4760
    USD 3,8608
    GBP 3,8608
    CHF 3,8608
    JPY 3,8608
  • VİTRİN
Haberler > Ekonomi > Aydın’ın iki ilçesine TOKİ evleri müjdesi

Aydın’ın iki ilçesine evleri müjdesi

Aydın’ın iki ilçesine TOKİ evleri müjdesi
Giriş Tarihi: 6.10.2019

tarafından Aydın'ın Efeler ve Söke ilçesinde konut projeleri hayata geçirilecek.

Toplu Konut İdaresi Başkanlığı tarafından Aydın'ın Efeler ve Söke ilçesinde konut projeleri hayata geçirilecek. AK Parti Aydın milletvekilleri Mustafa Savaş ile Bekir Kuvvet Erim, TOKİ Başkanı Ömer Bulut'u ziyaret etti. Ziyaretin ardından Aydınlılara müjde veren Savaş, "TOKİ konutları Çine ilçemizde proje aşamasında. Efeler ve Nazilli ilçelerimizde de TOKİ konutlar yapacak. İki ilçede yapılması planlanan TOKİ konutlarının yer tespiti ve değerlendirme süreci için en kısa sürede çalışmalara başlanacağı sözünü aldık" dedi.

KAZIM YÖRÜKCE

haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Aydın’ın iki ilçesine TOKİ evleri müjdesi haberine yapılan yorumlar ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan YENİ ASIR veya yeniasir.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
BİZE ULAŞIN