Gıda fiyatları 'Hal' olacak

Gıda fiyatlarındaki üretici market farkı yüzde 300’ü aştı. Tedbirler Yeni Ekonomi Programı’na da girdi. Buna göre öncelikli olarak Hal ve Perakende yasaları çıkartılacak.

retici ile market fiyatları arasındaki yüzde 300'leri aşan fiyat farkları ekonomi yönetimini de harekete geçirdi. Yeni Ekonomi Programı'nda gıda fiyatları ve gıda enflasyonu ile ilgili tedbirler sıralandı.● Gıda üretimini artırmak için sulama yatırımları yapılacak ve sera yatırımları teşvik edilecektir.● Hal yasası ile üretici ve tüketici fiyatları arasındaki fark optimize edilecek, sebzemeyve ticareti kayıt altına alınacak, aracılar denetlenecek, hallerin altyapısı yenilenecek ve modernizasyonu sağlanacaktır.● Perakende yasası ile gıda tedarikçilerini korumaya ve gıda enflasyonunu önlemeye yönelik düzenlemeler yapılacaktır.● Gıda fiyatları başta olmak üzere marketlerdeki fiyatları karşılaştırmayı kolaylaştıracak, mobil uygulama kurulacak.● TMO ile ESK piyasada yer alarak gıda fiyatlarında dengelerin korunmasına destek verecek.TZOB'un verilerine göre üretici ile Market fiyatları arasındaki fark Eylül ayında en çok mandalina da görüldü. Fiyat farkı yüzde 334,50 oldu. İşte ürünler ve fiyat farkları: