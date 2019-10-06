İZTO’dan direkt uçuşlara destek sözü

İzmir'e 35 ülke ve 68 destinasyondan direkt uçuş olduğunu söyleyen İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Oğuz Özkardeş, direkt uçuşları ve Adnan Menderes Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısını artırmak gerektiğini, bunun için oda olarak desteğe hazır olduklarını söyledi.

İzmir'e 35 ülke ve 68 destinasyondan direkt uçuş olduğunu söyleyen İzmir Ticaret Odası (İZTO) Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Oğuz Özkardeş, direkt uçuşları ve Adnan Menderes Havalimanı'nı kullanan yolcu sayısını artırmak gerektiğini, bunun için oda olarak desteğe hazır olduklarını söyledi. İZTO Konferans Salonu'nda düzenlenen Seyahat Acenteleri Buluşma Toplantısı, İzmir İl Turizm Müdürü Murat Karaçanta, İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Oğuz Özkardeş, Corendon Havayolları Ticaret Müdürü Mine Aslan ve Almanya'nın farklı şehirlerinden gelen turizm sektörü temsilcilerinin katılımıyla gerçekleşti.



YOLCU KULLANIMI AZ



İZTO Yönetim Kurulu Üyesi Ahmet Oğuz Özkardeş, "2018'de İzmir'de 1 milyon 21 bin 576 turist, 2019 yılı Ağustos ayı itibariyle de 867 bin 662 turist ağırladık. Bu yıl sonunda sayının artacağı anlaşılıyor. Bir destinasyonun öne çıkabilmesi ve tercih edilmesinin temel koşullarından biri direkt uçuşlardır. İZTO olarak direkt uçuşları artırmak için büyük gayret sarf ediyoruz. 30 milyon yolcu kapasiteli havalimanımız, tüm Ege'nin havalimanıdır. Bunun yarısını bile kullanamıyoruz ne yazık ki. Geçtiğimiz yıl Adnan Menderes Havalimanı'nı 13.5 milyon yolcu kullandı. Corendon Havayolları'na İzmir'e gerçekleştirmeye başladığı direkt uçuşlar için teşekkür ediyoruz" dedi.