Muğla koylarında tekne istilası

Bin 479 km ile Türkiye'nin en uzun kıyısına sahip, yeşil ile mavinin birleştiği, mavi yolculuğun merkezi Muğla koylarında özel yatlar ve mavi yolculuğa çıkan tekneler nedeniyle büyük yoğunluk yaşanıyor.

Bin 479 km ile Türkiye'nin en uzun kıyısına sahip, yeşil ile mavinin birleştiği, mavi yolculuğun merkezi Muğla koylarında özel yatlar ve mavi yolculuğa çıkan tekneler nedeniyle büyük yoğunluk yaşanıyor. Yazın Marmaris, Bodrum ve Fethiye ilçelerine turistlerin adeta akın ettiği Muğla koylarını özel yat ve mavi yolculuk turuna çıkan tekneler istila etti. Seydikemer'den Bodrum'a kadar bin 479 kilometrelik kıyı uzunluğuna sahip Muğla'da 240 koy bulunuyor. Yıllık 3 milyonu yabancı, 7 milyon turisti ağırlayan Muğla; deniz, kum, güneş turizminin dışında ören yerleri ve yat turizminin de gözdesi.



YAZ KIŞ TAM KAPASİTE



Muğla genelinde Bakanlık ve Belediye belgeli toplam 44 marina bulunurken, bu marinalarda 6 bin 980'i denizde, 2 bin 070'i karada olmak üzere toplam 9 bin 70 yat bağlama kapasitesi mevcut. Yazkış tam kapasite ile hizmet veren marinalar, özellikle kış aylarında da yatların bakımları için de ciddi gelir elde ediyorlar. Günübirlik tekne turuna çıkan teknelerin yanında kiralık yatlar ile mavi yolculuk turları da yaz-kış ekonomik kazanç sağlıyor. Ayrıca bölge dünyaca ünlü işadamları ve siyasetçilerin milyon dolarlık yatlarına da ev sahipliği ediyor.