Turizmde hedef 75 milyon turist

Kış aylarının yaklaşması ile kış turizmi potansiyelinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Turist sayısı ve turizm geliri hedefleri 4 mevsim turizm potansiyeli olan ülkemiz için gayet ulaşılabilir bir seviye" dedi.

Kış aylarının yaklaşması ile kış turizmi potansiyelinin iyi değerlendirilmesi gerektiğini vurgulayan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, "Turist sayısı ve turizm geliri hedefleri 4 mevsim turizm potansiyeli olan ülkemiz için gayet ulaşılabilir bir seviye" dedi. Turist sayısının ilk 8 ayda yüzde 14.7 arttığını ve daha da artmaması için hiçbir engelin olmadığına dikkati çeken Palandöken, 2023'te 75 milyon turist ve 65 milyar dolar turizm geliri hedefi hiç uzak değil" şeklinde konuştu.



ZAMLARA HEDEF ENFLASYON AYARI

Hükümet, gelecek 3 yılda kamunun yönlendirdiği bazı fiyat ve ücretlerde enflasyon yerine Yeni Ekonomi Programı enflasyon hedeflerine göre ayarlamalar yapacak. Böylece, enflasyonu düşürmek için uygulanan politikalara karşın, iktisadi karar birimlerinin geçmiş dönemki enflasyon beklentilerini sürdürmeleri nedeniyle, "enflasyon ataleti" sınırlandırılmış olacak.



20 MİLYAR LİRALIK PROMOSYON

Türkiye'de 20 milyar liralık bir ticaret hacmine ulaşan promosyon sektörü PROMEXPO 2019 Fuarı'na odaklandı. Yerli ve yabancı 200 katılımcı, 1.000'den fazla marka ve 49 ülkeden 20 binin üzerinde ziyaretçinin beklendiği fuarda, sektörün yeni iş bağlantılarıyla global ticaretin kapılarını aralayarak, ticaret hacmini 100 milyar liraya taşıması hedefleniyor.



SIFIR ATIKTA BÜYÜK BAŞARI

Deniz çöpleriyle etkin bir şekilde mücadele edilebilmesi amacıyla, Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan'ın himayelerinde yürütülen "Sıfır Atık Mavi Hareketi" kapsamında 4 ayda toplam 158 bin metreküp atık toplandı. En fazla atık toplayan iller, İstanbul, Antalya, Samsun, Zonguldak, Kastamonu, Bursa, Kocaeli, Çanakkale, Edirne ve Trabzon oldu..