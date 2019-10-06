Yatırım cenneti Manisa

Alman,İtalyan,Belçika,ABD,Fransa kökenli firmaların yatırımlar yaptığı Manisa, Alman devi Volkswagen tarafından da tercih edilince Türkiye’nin parlayan yıldızı oldu. Manisa OSB’nin dış ticaret hacmi 8.5 milyar doları buldu

Ege'nin parlayan yıldızı Manisa, Volkswagen yatırımıyla dikkatleri üzerine çekti. 8 milyar doları aşan dış ticaret hacmiyle ülke ekonomisinin lokomotiflerinden Manisa, yabancı yatırımcıların da gözdesi oldu.



YABANCILARIN İLGİSİ



En fazla İtalyan yatırımcılar Manisa OSB'de fabrika kurarken, kentin limanlara yakınlığı ve devletin teşvik destekleri, yatırımcıları Manisa'ya çekti. Alman otomotiv devi Volkswagen'e ev sahipliği yapacak Manisa Organize Sanayi Bölgesi'nde yıllardır Alman, İtalyan, Belçika, ABD, Fransa kökenli büyük firmalar yer alıyor.



DIŞ TİCARET HACMİ



10 milyon metrekare alanda 166 firmaya ev sahipliği yapan Manisa OSB, yüzde 98 doluluk oranına ulaştı. 8 milyar 45 milyon dolarlık dış ticaret hacmine sahip bölge, Manisa ve İzmir'den 51 bin kişiye iş imkanı sağladı. Manisa'dan her yıl 4.5 milyar dolar ihracat yapılırken, ihracatın ithalatı karşılama oranı yüzde 160 seviyelerine ulaştı. 2019'un ilk 9 ayında özellikle elektrik elektronik sektöründen 1 milyar 542 milyon dolar, otomotivden de 404 milyon dolarlık ihracat yapıldı. Büyük yatırımlarda Manisa'nın tercih edilmesinde yatırım teşvik destekleri de etkili oldu. Devletin teşvik desteklerinde 3. Bölgede yer alan Manisa'da, yatırımcılara KDV muafiyeti, gümrük muafiyeti ve 5 yıllık SGK işveren prim muafiyeti, yer tahsisi gibi avantajlar sunuldu.



İZMİR'E YAKINLIK AVANTAJ



İzmir'e yakınlığı avantaj olarak kullanan Manisa, teşvik desteklerinde İzmir'in 2. bölgede yer almasını artıya çevirdi. Yatırımcı daha fazla destekten yararlanmak için Manisa'yı tercih etti.



YATIRIM İÇİN DÖRT DÖRTLÜK ŞEHİR



Ege İhracatçılar Derneği Başkanı Ayberk Aloğlu, "Manisa ticari, istihdam ve coğrafi konumundan dolayı birçok şehrin üstünde. Üretim azmine sahip Manisa OSB gerçekten dünya standartlarında çalışıyor. Altyapısı her türlü fabrikayı ve yatırımcıyı kendine çekiyor. Manisa OSB iş ve yatırım imkanlarıyla dört dörtlük bir şehir" dedi.



Manisa Ticaret Borsası Başkanı Sadık Özkasap, "Manisa, Türkiye ekonomisinin itici güçleri arasında. OSB'nin altyapısı, enerji gücü, limanlara yakınlığı, yatırım teşviklerindeki avantajı bir araya geldiği zaman bu tablo ortaya çıkıyor" diye konuştu.

NERMİN UÇTU