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Zeytinyağı ihracatçıları Bakan’dan destek istedi

Zeytinyağı ihracatçıları Bakan’dan destek istedi
Giriş Tarihi: 6.10.2019

Türk zeytin ve zeytinyağı ihracatçıları, 1.5 milyar dolar hedefine ulaşmak için Ticaret Bakanlığı tarafından verilen devlet desteklerinin yüzde 100 artırılması için 'dan destek istedi.

Türk zeytin ve zeytinyağı ihracatçıları, 1.5 milyar dolar ihracat hedefine ulaşmak için Ticaret Bakanlığı tarafından verilen devlet desteklerinin yüzde 100 artırılması için Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'dan destek istedi. Bakan Pekcan'ı ziyaret eden Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, 1-2 kg'lık ambalajlı zeytinyağına verilen desteklerin, 1-3 kg'lık ambalajlı zeytin ve zeytinyağına verilmesi talebinde bulundu. Er, Tarım ve Orman Bakanlığı'nca zeytinyağı üreticisine verilen 80 krş/ kg primin 2.5 liraya çıkarılması, prim verilmeyen sofralık zeytine de 50 krş/kg destek verilmesi için Pekcan'dan yardım çağrısında bulundu.

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